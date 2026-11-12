Концессию на реконструкцию трех подземных переходов в Воронеже могут расторгнуть
Воронежские власти могут расторгнуть концессионные соглашения на реконструкцию трех подземных переходов на улицах Димитрова, Ворошилова и Плехановская в облцентре с бизнесменом Эдуардом Толоконниковым (концессионер парков «Танаис» и «Дельфин»). С соответствующей просьбой обратился сам господин Толоконников в мэрию Воронежа. Об этом сообщили на заседании комиссии по ЖКХ воронежской гордумы, на котором присутствовал корреспондент «Ъ-Черноземье».
В гордуме отметили, что просьба была подана еще в октябре, но решение по ней до сих пор не принято. При этом там заявили, что «не возражают» против расторжения, но требуют от бизнесмена выполнить ряд условий — в частности, убрать мусор перед входными группами переходов.
Эдуард Толоконников пояснил в разговоре с «Ъ-Черноземье», что обратился к городским властям с просьбой расторгнуть концессии «в связи с тем, что у него не хватает средств на то, чтобы продолжить реконструкцию этих подземных переходов».
«Кроме этого, есть и другие нерешенные проблемы. Гордуме теперь предстоит привлечь бюджет на содержание данных объектов. Перед этим мы должны исправить то, что было разрушено за время эксплуатации. В частности, вернуть покрытие над переходом на Ворошилова, которое там было. Пообещали сделать это до Нового года»,— рассказал господин Толоконников.
По словам бизнесмена, после планируемого расторжения концессии, с начала 2027 года, финансированием содержания переходов «займутся сами власти»: «В переходах нужен свет, там нужны охрана, уборка. Все это время я это все оплачивал сам».
В конце сентября «Ъ-Черноземье» сообщал, что срок реконструкции подземных переходов на улицах Ворошилова, Плехановской и на пересечении улиц Волгоградской и Димитрова был продлен до 26 октября. При плановом объеме инвестиций 22,7 млн руб. фактически к октябрю они составляли уже 37,1 млн руб.
Концессия на переходы была подписана в октябре 2022-го. Условия предполагали, что реконструкция продлится два года, а в течение последующих 20 лет господин Толоконников обязан содержать и обслуживать обновленные пространства, обеспечивать безопасность и вместе с тем вносить в бюджет концессионную плату.
Ранее мэрия Воронежа начислила неустойки за просрочку исполнения обязательств, они оплачены концессионером в полном объеме.
Планировалось, что во всех переходах появятся подъемники для инвалидов, системы вентиляции, видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации. Также предполагалось остеклить надземные части, чтобы в дождь на ступени не попадала вода, и установить туалетные модули. Кроме того, господин Толоконников заявлял о намерении реализовать концепцию культурно-просветительского оформления переходов — с размещением значимых исторических, научных и информационно-туристических сведений, а также формированием выставочного арт-пространства.
В конце прошлого года «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что концессионеры парка «Танаис» в Советском районе Воронежа планируют завершить его реконструкцию до конца 2027 года. Власти Воронежа отдали парк в концессию местному ООО «Парк Танаис», которое контролируют концессионер Эдуард Толоконников, многопрофильный бизнесмен Эдуард Краснов и предприниматель Дмитрий Хвастунов.
О претензиях воронежских властей к местному бизнесу по поводу концессий — в материале «Ъ-Черноземье» «Обсессивно-концессивное расстройство».