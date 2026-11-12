Концессию на реконструкцию трех подземных переходов в Воронеже могут расторгнуть

В гордуме отметили, что просьба была подана еще в октябре, но решение по ней до сих пор не принято. При этом там заявили, что «не возражают» против расторжения, но требуют от бизнесмена выполнить ряд условий — в частности, убрать мусор перед входными группами переходов.