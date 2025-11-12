Реконструкцию парка «Танаис» в Воронеже планируют завершить в 2027 году

Концессионеры парка «Танаис» в Советском районе Воронежа планируют завершить его реконструкцию до конца 2027 года. Об этом сообщил один из инвесторов Дмитрий Хвастунов на встрече с губернатором Александром Гусевым, передает пресс-служба облправительства. При заключении соглашения в июне 2024 года было заявлено, что объект благоустроят в 2024–2028 годах.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Господин Хвастунов добавил, что может увеличиться объем вложений в обновление «Танаиса». При заключении концессионного соглашения речь шла о 415 млн руб., однако уже инвестировано порядка 215 млн.

До конца 2025 года в парке планируют перенос коммуникаций под землю и установку двух пунктов проката. Кроме того, идет вырубка 120 сухостойных деревьев по согласованию с городским управлением экологии. В 2026-м предусмотрены обустройство площадки для игровых видов спорта, монтаж двух стационарных туалетов.

Власти Воронежа отдали парк в концессию местному ООО «Парк Танаис», которое контролируют концессионер парка «Дельфин» Эдуард Толоконников, многопрофильный бизнесмен Эдуард Краснов и Дмитрий Хвастунов. Срок действия соглашения составит 35 лет. Вложения в реконструкцию «Танаиса» планируют окупить в течение шести лет за счет использования коммерческих объектов и их аренды.

Алина Морозова