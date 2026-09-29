Реконструкцию трех подземных переходов в Воронеже продлили до октября 2027-го

В Воронеже до 26 октября 2027 года продлен срок реконструкции подземных пешеходных переходов на улицах Ворошилова, Димитрова и Плехановской в рамках концессионного соглашения, которое администрация города заключила с бизнесменом Эдуардом Толоконниковым. Как стало известно «Ъ-Черноземье», при плановом объеме инвестиций 22,7 млн руб. фактически они уже составляют 37,1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», концессия на переходы была подписана в октябре 2022-го. Условия предполагали, что реконструкция продлится два года, а в течение последующих 20 лет господин Толоконников обязан содержать и обслуживать обновленные пространства, обеспечивать безопасность и вместе с тем вносить в бюджет концессионную плату. В соответствии с заключенным дополнительным соглашением от 27 декабря 2024-го срок реконструкции продлили до конца октября 2025-го. Администрация Воронежа начислила неустойки за просрочку исполнения обязательств, они оплачены концессионером в полном объеме. В июле этого года по согласованию с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы было заключено новое допсоглашение о продлении срока.

Планировалось, что во всех переходах появятся подъемники для инвалидов, системы вентиляции, видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации. Также предполагалось остеклить надземные части, чтобы в дождь на ступени не попадала вода, и установить туалетные модули. Кроме того, господин Толоконников заявлял о намерении реализовать концепцию культурно-просветительского оформления переходов — с размещением значимых исторических, научных и информационно-туристических сведений, а также формированием выставочного арт-пространства.

В конце прошлого года «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что концессионеры парка «Танаис» в Советском районе Воронежа планируют завершить его реконструкцию до конца 2027 года. Власти Воронежа отдали парк в концессию местному ООО «Парк Танаис», которое контролируют концессионер парка «Дельфин» Эдуард Толоконников, многопрофильный бизнесмен Эдуард Краснов и предприниматель Дмитрий Хвастунов.

Денис Данилов