Малькевич продлил контракт с Минобороны до весны 2027 года
Бывший депутат Заксобрания Петербурга продолжает службу в зоне СВО в составе спецназа «Ахмат»
Медиаменеджер и бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Малькевич продлил контракт с Министерством обороны. Сейчас господин Малькевич проходит службу в зоне специальной военной операции в составе спецназа «Ахмат». Детали военной службы озвучили во время судебного заседания по уголовному делу о хищении бюджетных средств телеканала «Санкт-Петербург», передает корреспондент «Ъ Северо-Запад». Экс-депутат, в прошлом возглавлявший организацию, проходил обвиняемым по делу. В отношении него производство приостановлено из-за службы на СВО.
«Контракт с Малькевичем продлен по 31 марта 2027 года»,— заявила представитель прокуратуры.
Гособвинитель ходатайствовала об оглашении показаний бывшего телеведущего, данных им во время следствия в статусе обвиняемого. Из-за прохождения службы его личное участие в процессе невозможно, добавила гособвинитель.
Александр Малькевич ушел на СВО в апреле 2026 года. Из-за этого он сложил полномочия депутата Заксобрания Петербурга. В городской парламент он прошел в результате дополнительных выборов. Избрался от «Единой России».
По уголовному делу проходят бывший спецпредставитель губернатора Петербурга и экс-глава городского Центра управления регионом Елена Никитина, ее супруг Сергей Кожокар, блогер Николай Камнев, а также бывший директор АО «ГАТР» (компания-учредитель телеканала «Санкт-Петербург») Борис Петров и замдиректора канала Сергей Сыров. Следствие считает их причастными к хищению 37,2 млн рублей, выделенных телеканалом на медиасопровождение инициатив Смольного в соцсетях. Работы были выполнены не в полном объеме, а деньги вывели на подконтрольные юрлица. Обвиняемые уверены, что работы выполнялись в полном объеме.