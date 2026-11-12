Малькевич продлил контракт с Минобороны до весны 2027 года

По уголовному делу проходят бывший спецпредставитель губернатора Петербурга и экс-глава городского Центра управления регионом Елена Никитина, ее супруг Сергей Кожокар, блогер Николай Камнев, а также бывший директор АО «ГАТР» (компания-учредитель телеканала «Санкт-Петербург») Борис Петров и замдиректора канала Сергей Сыров. Следствие считает их причастными к хищению 37,2 млн рублей, выделенных телеканалом на медиасопровождение инициатив Смольного в соцсетях. Работы были выполнены не в полном объеме, а деньги вывели на подконтрольные юрлица. Обвиняемые уверены, что работы выполнялись в полном объеме.