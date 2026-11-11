Частной медицине прописали рост

По наблюдениям эксперта, наиболее устойчивым остается спрос на первичную диагностику, лабораторные исследования, профилактические осмотры и помощь при хронических заболеваниях. В то же время дорогостоящие плановые обследования и комплексные программы пациенты могут переносить на более поздний срок. Выручка клиник при этом увеличивается как за счет изменения пациентского потока, так и благодаря корректировке цен, однако бесконечно перекладывать рост издержек на потребителей невозможно. Поэтому, считает Анастасия Сулим, медицинским организациям необходимо оптимизировать внутренние процессы и предлагать обоснованные варианты лечения без ущерба для качества и безопасности.