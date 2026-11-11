Частной медицине прописали рост
Объем платных медицинских услуг в Краснодаре за 9 месяцев 2026 года вырос на 27,6%
Объем платных медицинских услуг в Краснодаре за январь – сентябрь 2026 года достиг 15,3 млрд руб., увеличившись на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их доля в общем объеме платных услуг населению выросла до 7,8%, сообщили «Ъ-Кубань» в Краснодарстате. Участники рынка отмечают, что при сохранении спроса пациенты стали внимательнее относиться к расходам на здоровье, а конкуренция между клиниками смещается в сторону качества сервиса и узкоспециализированной помощи. При этом одним из драйверов рынка становится превентивная медицина.
По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (Краснодарстата), в 2024 году объем платных медицинских услуг в краевой столице составил 13,8 млрд руб. — на 26,7% больше, чем годом ранее. В 2025 году показатель достиг 16,7 млрд руб., увеличившись еще на 20%. Доля медицинских услуг в общем объеме платных услуг населению в эти два года составила 6,3% и 6,8% соответственно.
За девять месяцев 2026 года жители Краснодара потратили на медицинские услуги 15,3 млрд руб., а темп роста к январю—сентябрю 2025 года составил 27,6%. В указанный период доля медуслуг в общем объеме платных услуг достигла 7,8%.
В Краснодарстате подчеркнули, что статистика учитывает организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, со средней численностью работников свыше 15 человек. Данные не охватывают весь рынок частной медицины, в том числе небольшие клиники и индивидуальных предпринимателей.
В приложении к ответу ведомство также приводит сведения о числе медицинских организаций по Краснодарскому краю. На 1 октября 2026 года в регионе учитывалось 563 юридических лица и филиала, работающих в сфере больничных организаций, 526 — в общей врачебной практике и 82 — в специализированной врачебной практике. Отдельно зарегистрировано 34, 370 и 85 индивидуальных предпринимателей соответственно. В частности, число юридических лиц и филиалов в специализированной врачебной практике выросло с 66 на начало 2025 года до 82 на 1 октября 2026-го.
Исполнительный директор сети клиник «Евромед» Анастасия Сулим характеризует ситуацию на рынке как замедление темпов роста. По ее словам, спрос на частную медицину остается высоким, однако пациенты стали рациональнее планировать расходы и чаще оценивают необходимость и срочность обследований. На себестоимость медицинской помощи влияют инфляция, удорожание расходных материалов и оборудования, аренды и оплаты труда. В результате клиникам приходится искать баланс между ростом издержек и доступностью услуг для пациентов.
«Сейчас заметна определенная тенденция к более взвешенному потреблению медицинских услуг. Пациенты чаще обращают внимание на стоимость и могут переносить плановые визиты. При этом наша задача — не стимулировать избыточные расходы, а предлагать обоснованные медицинские решения и помогать пациенту выбирать оптимальный вариант лечения без ущерба для качества и безопасности», — подчеркивает госпожа Сулим.
По наблюдениям эксперта, наиболее устойчивым остается спрос на первичную диагностику, лабораторные исследования, профилактические осмотры и помощь при хронических заболеваниях. В то же время дорогостоящие плановые обследования и комплексные программы пациенты могут переносить на более поздний срок. Выручка клиник при этом увеличивается как за счет изменения пациентского потока, так и благодаря корректировке цен, однако бесконечно перекладывать рост издержек на потребителей невозможно. Поэтому, считает Анастасия Сулим, медицинским организациям необходимо оптимизировать внутренние процессы и предлагать обоснованные варианты лечения без ущерба для качества и безопасности.
По оценкам представителей офтальмологической клиники «Факт», рынок продолжает расти, хотя и не такими темпами, как годом ранее. При этом меняется сама модель потребления медицинских услуг: пациенты чаще обращаются за профилактикой, чекапами и комплексными стратегиями лечения, не дожидаясь появления выраженных симптомов. На эту тенденцию, по оценке врачей, влияют популяризация диспансеризации и более внимательное отношение людей к собственному здоровью.
«Пациенты все чаще выбирают превентивную медицину — они обращаются не когда уже что-то беспокоит, а когда на фоне условного благополучия хотят систематически укреплять организм и предотвращать заболевания»,— резюмировали в сети «Факт».