Цены на бензин в Нижегородской области вернулись к росту

Розничная стоимость бензина и дизеля в Нижегородской области возобновила рост, следует из материалов Росстата. Средние цены на бензин за прошедшую неделю увеличились на 0,1% — почти до 74 руб. за литр, рост затронул все марки. Дизель также подорожал на 0,4% — до 80,83 руб.