Цены на бензин в Нижегородской области вернулись к росту
Розничная стоимость бензина и дизеля в Нижегородской области возобновила рост, следует из материалов Росстата. Средние цены на бензин за прошедшую неделю увеличились на 0,1% — почти до 74 руб. за литр, рост затронул все марки. Дизель также подорожал на 0,4% — до 80,83 руб.
Как писал «Ъ-Приволжье», рост цен на автомобильное топливо замедлился в середине октября, а к концу месяца бензин подешевел в среднем почти на 2%, однако росла стоимость дизеля.
После атаки беспилотников 1 ноября нижегородские власти ограничили продажу на АЗС и запретили вывоз топлива из хранилищ за пределы региона.