Стационарные пункты обогрева в Белгороде смогут принять 19 тысяч человек

За каждым пунктом обогрева закреплены работники организации, представитель администрации, медики, сотрудники органов внутренних дел, дружинники и волонтеры. Пункты оборудованы генераторами, санузлами, средствами связи, ноутбуками и МФУ, а также снабжены запасами питьевой воды, посуды, фонарей и других необходимых вещей. Наиболее вместительный пункт обогрева, в соответствии с постановлением, расположен на базе главного корпуса Белгородского государственного технологического университета имени Шухова. Его вместимость составляет почти 3,5 тыс. человек.