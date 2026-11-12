Стационарные пункты обогрева в Белгороде смогут принять 19 тысяч человек
Администрация Белгорода утвердила новый перечень стационарных пунктов обогрева в черте города на случай ЧС. В список включены 58 локаций, включая школы, торговые центры, административные здания и социальные объекты. Общая вместимость пунктов составляет 19 012 человек. Документ подписал мэр города Валентин Демидов.
В апреле этого года администрация Белгорода включила в перечень пунктов обогрева 56 мест, в частности — областной центр занятости населения, Марфо-Мариинский женский монастырь, «Энергомаш», Дом офицеров и здание кинотеатра «Радуга». Тогда заявлялось, что пункты могут принять свыше 28 тыс. человек.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», в середине октября господин Демидов рассказывал о возможности развертывания 55 стационарных пунктов обогрева в Белгороде в случае ЧС. Он дал поручение повторно проанализировать расположение каждой зоны в пунктах обогрева с точки зрения безопасности в случае возможных атак ВСУ.
За каждым пунктом обогрева закреплены работники организации, представитель администрации, медики, сотрудники органов внутренних дел, дружинники и волонтеры. Пункты оборудованы генераторами, санузлами, средствами связи, ноутбуками и МФУ, а также снабжены запасами питьевой воды, посуды, фонарей и других необходимых вещей. Наиболее вместительный пункт обогрева, в соответствии с постановлением, расположен на базе главного корпуса Белгородского государственного технологического университета имени Шухова. Его вместимость составляет почти 3,5 тыс. человек.