В Белгороде могут развернуть 55 пунктов обогрева при чрезвычайной ситуации

В Белгороде могут развернуть 55 стационарных пунктов обогрева в случае возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС). Пункты приводятся в готовность по решению профильной городской комиссии. За каждым закреплены работники организации, представитель администрации, медики, сотрудники органов внутренних дел, дружинники и волонтеры. Об этом рассказал мэр города Валентин Демидов.