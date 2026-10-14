В Белгороде могут развернуть 55 пунктов обогрева при чрезвычайной ситуации
В Белгороде могут развернуть 55 стационарных пунктов обогрева в случае возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС). Пункты приводятся в готовность по решению профильной городской комиссии. За каждым закреплены работники организации, представитель администрации, медики, сотрудники органов внутренних дел, дружинники и волонтеры. Об этом рассказал мэр города Валентин Демидов.
Пункты рассчитаны на кратковременное пребывание людей в случае отключений электро- и теплоснабжения в холодное время года. Там можно зарядить электронные устройства, согреться, выпить горячий чай и получить актуальную информацию по текущей ситуации.
По итогам выезда господин Демидов поручил повторно проанализировать расположение каждой зоны в пунктах обогрева с точки зрения безопасности в случае возможных атак ВСУ. Также он подчеркнул, что администраторы пунктов должны владеть всей актуальной информацией — от сроков подключения тепла до размещения в ПВР.
В апреле этого года администрация Белгорода включила в перечень пунктов обогрева 56 мест, в частности — областной центр занятости населения, Марфо-Мариинский женский монастырь, «Энергомаш», Дом офицеров и здание кинотеатра «Радуга». Сообщалось, что пункты могут принять свыше 28 тыс. человек.
«Ъ-Черноземье» в начале этой недели сообщал, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Белгородской области субсидии в размере 134,1 млн руб. на компенсацию части потерь, возникших в результате повреждения объектов электроэнергетики из-за обстрелов в январе и феврале 2026 года.