Главный инженер нижегородского водоканала арестован по делу о растрате
Обвиняемых в растрате главного инженера АО «Нижегородский водоканал» (сейчас присоединен к АО «Объединенный коммунальный оператор») и директора коммерческой организации арестовали до 8 января 2027 года включительно, сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда. Третий фигурант, начальник отдела водоканала, отправлен под домашний арест на тот же срок.
Как писал «Ъ-Приволжье», им инкриминировали хищение более 4 млн руб. за счет подложных документов на вывоз отходов с территории Нижегородской станции аэрации (НСА). 9095260
Ранее из-за отходов НСА под уголовное дело попали исполнительный директор водоканала Евгений Лузгин и начальник станции Андрей Аверин.