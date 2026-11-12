Главный инженер нижегородского водоканала арестован по делу о растрате

Обвиняемых в растрате главного инженера АО «Нижегородский водоканал» (сейчас присоединен к АО «Объединенный коммунальный оператор») и директора коммерческой организации арестовали до 8 января 2027 года включительно, сообщили в пресс-службе Нижегородского областного суда. Третий фигурант, начальник отдела водоканала, отправлен под домашний арест на тот же срок.