Еще два сотрудника нижегородского водоканала попали под следствие из-за очистных

Заместителя исполнительного директора и начальника одного из отделов АО «Нижегородский водоканал» (сейчас присоединен к АО «Объединенный коммунальный оператор»), а также директора коммерческой организации обвинили в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.