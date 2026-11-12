Еще два сотрудника нижегородского водоканала попали под следствие из-за очистных
Заместителя исполнительного директора и начальника одного из отделов АО «Нижегородский водоканал» (сейчас присоединен к АО «Объединенный коммунальный оператор»), а также директора коммерческой организации обвинили в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.
Им инкриминируют хищение 4 млн руб. за счет фиктивных документов на вывоз отходов IV класса опасности с территории Нижегородской станции аэрации (НСА). В ближайшее время фигурантам изберут меру пресечения.
Как писал «Ъ-Приволжье», ранее исполнительного директора водоканала Евгения Лузгина и начальника НСА Андрея Аверина обвинили в превышении полномочий из-за складирования осадка Нижегородской станции аэрации с нарушениями законодательства.