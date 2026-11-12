Аренда квартир в Ярославле подешевела в октябре на 3–4%
В октябре стоимость аренды квартир в Ярославле снизилась на 3,3–3,9% в зависимости от количества комнат. Сильнее всего подешевели однокомнатные квартиры — на 3,9%, до 23,3 тыс. руб. в месяц. Такие данные приводит федеральный портал «Мир квартир».
Аренда двухкомнатных квартир за месяц снизилась на 3,4%, до 29,7 тыс. руб., трехкомнатных — на 3,3%, до 42,7 тыс. руб. По всем трем категориям динамика в Ярославле оказалась отрицательной.
В среднем по исследованным городам однокомнатные квартиры подешевели на 2,1%, до 26,8 тыс. руб. в месяц, двухкомнатные и трехкомнатные — на 1,7%, до 33,8 тыс. и 42,5 тыс. руб. соответственно.
По словам генерального директора «Мира квартир» Павла Луценко, сезон роста арендных ставок в этом году продлился только два месяца — август и сентябрь. Затем цены вновь пошли вниз. Эксперт связывает это с экономической ситуацией и отсутствием роста доходов: арендаторы стараются экономить, а собственникам приходится снижать стоимость жилья.
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что по итогам третьего квартала аренда в Ярославле, напротив, выросла на 7,5–10,2% в зависимости от числа комнат. Тогда средняя ставка за однокомнатную квартиру составляла 24,3 тыс. руб., за двухкомнатную — 30,8 тыс. руб., за трехкомнатную — 44,2 тыс. руб.