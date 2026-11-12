Аренда квартир в Ярославле подешевела в октябре на 3–4%

По словам генерального директора «Мира квартир» Павла Луценко, сезон роста арендных ставок в этом году продлился только два месяца — август и сентябрь. Затем цены вновь пошли вниз. Эксперт связывает это с экономической ситуацией и отсутствием роста доходов: арендаторы стараются экономить, а собственникам приходится снижать стоимость жилья.