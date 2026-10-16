Аренда квартир в Ярославле за квартал подорожала на 7–10%

По его словам, с 2024 года, когда начался резкий рост стоимости аренды, стало быстро увеличиваться и предложение. «В нашей базе число квартир, сдаваемых в аренду, за два года выросло в четыре раза, что существенно ослабило давление спроса на цены. Если раньше предложение квартир во время высокого сезона сокращалось до 30%, то в этом году — всего на 5–10%»,— добавил господин Луценко.