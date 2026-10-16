Аренда квартир в Ярославле за квартал подорожала на 7–10%
В Ярославле за III квартал 2026 года ставки аренды квартир выросли на 7,5–10,2% в зависимости от числа комнат. Аренда однокомнатных квартир подорожала до 24 308 руб. в месяц, двухкомнатных — до 30 774 руб., трехкомнатных — до 44 168 руб. Такие данные приводит федеральный портал «Мир квартир» по итогам исследования рынка аренды в 70 городах России.
По темпам роста ставок на однокомнатные квартиры Ярославль занял третье место среди исследованных городов. Сильнее аренда подорожала во Владивостоке (+12,9%) и Брянске (+8,4%). По двухкомнатным квартирам Ярославль уступил Якутску (+18,5%), Владивостоку (+16,9%), Брянску (+14,7%), Нижнему Новгороду (+13,6%), Владимиру (+11,4%), Белгороду (+9,4%) и Казани (+8,9%).
По трехкомнатным квартирам рост в Ярославле составил 10,2%; более высокие показатели зафиксированы во Владимире (+26,7%), Архангельске (+20,9%), Якутске (+18,4%), Смоленске (+12,3%), Нижнем Новгороде (+12,2%), Владивостоке (+12,2%), Казани (+11,7%) и Брянске (+10,5%).
В среднем по 70 городам аренда однокомнатных квартир за квартал подорожала на 0,9%, до 27 373 руб. в месяц, двухкомнатных — на 1,6%, до 34 416 руб., трехкомнатных — на 0,3%, до 43 284 руб.
«Это был самый “холодный” горячий сезон за всю историю наблюдений. Хотя динамика ставок оказалась все-таки, в отличие от II квартала этого года, положительной, она была значительно слабее, чем в прошлом году, когда рост за III квартал составил 4–6%. Все это произошло потому, что платежеспособность квартиросъемщиков окончательно перестала соответствовать аппетитам арендодателей, люди начали жестко экономить»,— прокомментировал генеральный директор «Мир квартир» Павел Луценко.
По его словам, с 2024 года, когда начался резкий рост стоимости аренды, стало быстро увеличиваться и предложение. «В нашей базе число квартир, сдаваемых в аренду, за два года выросло в четыре раза, что существенно ослабило давление спроса на цены. Если раньше предложение квартир во время высокого сезона сокращалось до 30%, то в этом году — всего на 5–10%»,— добавил господин Луценко.