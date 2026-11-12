Дом Смолина в Ярославле вновь не удалось продать
Аукцион по продаже объекта культурного наследия «Дом Смолина» на улице Революционной, 9/4 в Ярославле признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, следует из протокола Российского аукционного дома, опубликованного 12 ноября.
Начальная цена трехэтажного здания площадью 518,7 кв. м вместе с земельным участком площадью 320 кв. м составляла 53,3 млн руб. Торги были назначены на 13 ноября, прием заявок завершился 10 ноября.
Это уже не первая попытка продать особняк. В марте 2026 года предыдущий аукцион также не состоялся из-за отсутствия заявок. После этого здание повторно выставили на продажу.
Ранее в особняке размещалось министерство культуры Ярославской области. Ведомство переехало в бизнес-центр на улице Свободы, 62. Власти рассчитывали привлечь инвестора, который восстановит объект и сможет использовать его под гостиницу, кафе или ресторан.
«Дом Смолина» — объект культурного наследия регионального значения. Здание построено в середине XIX века, в конце столетия его частично перестроили. Оно считается образцом позднего классицизма в Ярославле.