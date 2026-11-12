Дом Смолина в Ярославле вновь не удалось продать

Ранее в особняке размещалось министерство культуры Ярославской области. Ведомство переехало в бизнес-центр на улице Свободы, 62. Власти рассчитывали привлечь инвестора, который восстановит объект и сможет использовать его под гостиницу, кафе или ресторан.