В Ярославле не смогли продать бывшее здание областного минкульта

В Ярославле не состоялись торги по продаже объекта культурного наследия «Дом Смолина» на улице Революционной, в котором ранее располагался областной минкульт. Как следует из итогового протокола, размещенного на площадке Российского аукционного дома, на процедуру не поступило заявок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В 2025 году министерство культуры покинуло историческое здание в центре города и переехало в бизнес-центр на улице Свободы. Освобожденное здание власти выставили на продажу 10 декабря 2025 года за 53 млн руб. Итоги хотели подвести 22 января, однако несколько раз торги продлевались. Итоговый протокол процедуры был составлен 19 марта.

Ранее «Ъ-Ярославль» со ссылкой на зампреда областного правительства Дениса Хохрякова сообщал, что в здании нужен ремонт помещений, однако объект достанется новому собственнику с архитектурной подсветкой.

В 2025 году правительство области начало переводить свои подразделения за пределы центра Ярославля, чтобы продать инвесторам объекты культурного наследия. Для переезда были выкуплены помещения в здании на углу улицы Советской и проспекта Ленина. В сентябре там появилась официальная вывеска — «Правительственный квартал». Процесс переезда продолжается, а некоторые здания министерств уже проданы новым владельцам.

Алла Чижова