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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Северо-Запад

Пожар в порту Усть-Луга локализовали

Пожар в порту Усть-Луга в Ленинградской области локализовали. Сейчас спасатели и сотрудники предприятий порта принимают меры для его окончательной ликвидации. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
В порту Усть-Луга приступили к окончательной ликвидации пожара

В порту Усть-Луга приступили к окончательной ликвидации пожара

Евгений Павленко / Коммерсантъ

Завершить работы планируют в ближайшее время. Угрозы для жизни и здоровья работников предприятия нет.
Передвижная лаборатория Государственного экологического надзора проверила качество воздуха в ближайших населенных пунктах. По результатам замеров концентрация вредных веществ не превышает нормативов. Угрозы для здоровья жителей также нет.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в Усть-Луге Ленинградской области восстановили электроснабжение, нарушенное в результате атаки беспилотников в ночь на 11 ноября. На трансформаторной подстанции провели ремонтные работы, после чего подачу электричества возобновили всем потребителям.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор