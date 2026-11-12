Пожар в порту Усть-Луга локализовали
Пожар в порту Усть-Луга в Ленинградской области локализовали. Сейчас спасатели и сотрудники предприятий порта принимают меры для его окончательной ликвидации. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Завершить работы планируют в ближайшее время. Угрозы для жизни и здоровья работников предприятия нет.
Передвижная лаборатория Государственного экологического надзора проверила качество воздуха в ближайших населенных пунктах. По результатам замеров концентрация вредных веществ не превышает нормативов. Угрозы для здоровья жителей также нет.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в Усть-Луге Ленинградской области восстановили электроснабжение, нарушенное в результате атаки беспилотников в ночь на 11 ноября. На трансформаторной подстанции провели ремонтные работы, после чего подачу электричества возобновили всем потребителям.