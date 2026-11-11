В Усть-Луге восстановили электроснабжение после атаки беспилотников
В Усть-Луге Ленинградской области восстановили электроснабжение, нарушенное в результате атаки беспилотников в ночь на 11 ноября. На трансформаторной подстанции провели ремонтные работы, после чего подачу электричества возобновили всем потребителям. Об этом пишет 47news со ссылкой на комитет по ТЭК региона.
Подстанция обеспечивает электроэнергией Кингисеппский и Волосовский районы. По данным издания, жалоб от местных жителей на отключения не поступало.
В ночь на 11 ноября в Ленинградской области отражали массированную атаку беспилотников. По официальным данным, было сбито 150 дронов. В портовой зоне Усть-Луги произошло возгорание, пострадали три человека. Также в результате атаки произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции.
О попадании в портовую зону и отключении подстанции утром сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.