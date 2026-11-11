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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Усть-Луге восстановили электроснабжение после атаки беспилотников

В Усть-Луге Ленинградской области восстановили электроснабжение, нарушенное в результате атаки беспилотников в ночь на 11 ноября. На трансформаторной подстанции провели ремонтные работы, после чего подачу электричества возобновили всем потребителям. Об этом пишет 47news со ссылкой на комитет по ТЭК региона.
В Ленобласти отремонтировали подстанцию, отключившуюся после атаки БПЛА

В Ленобласти отремонтировали подстанцию, отключившуюся после атаки БПЛА

Александр Коряков / Коммерсантъ

Подстанция обеспечивает электроэнергией Кингисеппский и Волосовский районы. По данным издания, жалоб от местных жителей на отключения не поступало.
В ночь на 11 ноября в Ленинградской области отражали массированную атаку беспилотников. По официальным данным, было сбито 150 дронов. В портовой зоне Усть-Луги произошло возгорание, пострадали три человека. Также в результате атаки произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции.
О попадании в портовую зону и отключении подстанции утром сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор