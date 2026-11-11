В Усть-Луге восстановили электроснабжение после атаки беспилотников

В Усть-Луге Ленинградской области восстановили электроснабжение, нарушенное в результате атаки беспилотников в ночь на 11 ноября. На трансформаторной подстанции провели ремонтные работы, после чего подачу электричества возобновили всем потребителям. Об этом пишет 47news со ссылкой на комитет по ТЭК региона.