Сбербанк собирается выплатить рекордные дивиденды в 2026 году

Сбербанк (MOEX: SBER) рассчитывает в текущем году заработать больше, чем в 2025-м. Кредитная организация по-прежнему хочет направить на дивиденды 50% от прибыли, сказал глава «Сбера» Герман Греф на Восточном экономическом форуме.

«Мы говорим о том, что в этом году мы должны заработать больше, чем в предыдущем году, и мы инвесторам пообещали, что наша доходность на капитал будет не ниже, чем 22%... Очень надеемся, что наши планы все будут выполнены, несмотря на достаточно сложную ситуацию»,— заявил господин Греф (цитата по «Интерфаксу»).

По словам банкира, несмотря на создание резервов по кредитам маркетплейсам, «Сбер» все равно сможет заработать рекордную прибыль. «В следующем году пока, я всегда делаю оговорку, мы надеемся получить и рекордную прибыль, и заплатить рекордные дивиденды на уровне 50%»,— уточнил Герман Греф.

В первом полугодии 2026 года Сбербанк увеличил чистую прибыль по МСФО на 18,6% — до 1,019 трлн руб. Акционеры банка также утвердили дивидендную выплату за 2025 год в размере 37,64 руб. на бумагу. Всего — 850,2 млрд руб., или 50% от чистой прибыли по МСФО за отчетный период.