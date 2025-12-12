Уголовное дело из-за отходов Нижегородской станции аэрации передают в суд

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинение бывшим сотрудникам АО «Нижегородский водоканал», обвиняемым в превышении полномочий (по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) из-за складирования осадка Нижегородской станции аэрации. После вручения копий обвинительного заключения дело направят в Кстовский горсуд, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 12 декабря.

Здание решеток Нижегородской станции аэрации

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Здание решеток Нижегородской станции аэрации

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в сентябре 2024 года Росприроднадзор предписал устранить навалы отходов с защитных решеток канализации, размещенные на полигоне для длительного хранения осадка станции аэрации.

По версии следствия, исполнительный директор водоканала Евгений Лузгин, не желая исполнять предписание, устно указал начальнику НСА Андрею Аверину засыпать отходы землей. При этом они заведомо знали, что размещение таких отходов на указанном полигоне запрещено.

Ущерб предприятию от действий обвиняемых оценен в 780 тыс. руб., потраченных на устранение последствий противоправной деятельности. Также, полагает следствие, фигуранты существенно нарушили права граждан на благоприятную окружающую среду «в виде превышения норм сероводорода в атмосферном воздухе».

Ранее в региональном УФСБ сообщили, что было незаконно складировано свыше 400 т отходов канализации станции аэрации, имеющих IV класс опасности.

Галина Шамберина