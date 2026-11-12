Прокуратура отправила в суд дело об убийстве криптобизнесмена Новака и его жены
Убийство произошло в октябре 2025 года
Прокуратура Санкт-Петербурга направила в суд уголовное дело 47-летнего Юрия Шарыпова, который обвиняется в убийстве криптобизнесмена Романа Новака и его супруги Анны в ОАЭ (ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбое в особо крупном размере (ч. 4 ст. 162 УК РФ), а также в незаконном хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК РФ), сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
В октябре 2025 года, по версии следствия, фигурант вместе с соучастниками, находясь за рубежом, за вознаграждение напал на супругов. Мужа обездвижили шокером, а затем, продолжая применять насилие, получили доступ к криптокошелькам. После этого обоих жестоко избили и убили, а тела вывезли на автомобиле в пустыню, сбросили в яму и засыпали песком.
Кроме того, преступники похитили личное имущество пары на сумму свыше 20 млн руб.
В ноябре 2025 года при обыске в квартире Шарыпова на улице Композиторов в Петербурге обнаружили кокаин массой 0,49 грамма, который он хранил для личного употребления. Дело в отношении одного соучастника выделено в отдельное производство, еще одного — прекращено в связи со смертью.