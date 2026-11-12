Прокуратура отправила в суд дело об убийстве криптобизнесмена Новака и его жены

В октябре 2025 года, по версии следствия, фигурант вместе с соучастниками, находясь за рубежом, за вознаграждение напал на супругов. Мужа обездвижили шокером, а затем, продолжая применять насилие, получили доступ к криптокошелькам. После этого обоих жестоко избили и убили, а тела вывезли на автомобиле в пустыню, сбросили в яму и засыпали песком.