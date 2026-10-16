Обвиняемый не дожил до суда

О смерти Владимира Далекина 16 октября сообщил РИА «Новости» руководитель первого управления по расследованию особо важных дел петербургского главка СКР Юрий Яшков. Смерть 46-летнего фигуранта наступила еще 16 сентября, однако известно об этом стало лишь месяц спустя. По его словам, обвиняемый скончался после продолжительной болезни. «В связи с распространяемой в СМИ информацией о смерти обвиняемого по ч. 2 ст. 105 УК РФ Далекина В. в следственном изоляторе уточняем, что обвиняемый скончался 16 сентября в одной из городских больниц от хронического заболевания»,— сообщили в главном управлении ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Конкретная причина смерти в ответе не указывалась. Ранее СМИ писали, что Далекин участвовал в СВО, но был комиссован по состоянию здоровья.