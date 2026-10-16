Обвиняемый не дожил до суда
В Петербурге скончался фигурант дела об убийстве криптобизнесмена Романа Новака и его жены
В Санкт-Петербурге умер Владимир Далекин, один из трех основных обвиняемых по делу об убийстве криптобизнесмена Романа Новака и его супруги Анны. Супруги были жестоко убиты в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в октябре прошлого года. На этапе следствия Далекин признавал вину и рассказывал о том, как готовилось преступление, целью которого было вымогательство крупной суммы в цифровой валюте. Материалы дела в отношении еще одного обвиняемого в убийстве супругов Новак готовы к передаче в суд.
О смерти Владимира Далекина 16 октября сообщил РИА «Новости» руководитель первого управления по расследованию особо важных дел петербургского главка СКР Юрий Яшков. Смерть 46-летнего фигуранта наступила еще 16 сентября, однако известно об этом стало лишь месяц спустя. По его словам, обвиняемый скончался после продолжительной болезни. «В связи с распространяемой в СМИ информацией о смерти обвиняемого по ч. 2 ст. 105 УК РФ Далекина В. в следственном изоляторе уточняем, что обвиняемый скончался 16 сентября в одной из городских больниц от хронического заболевания»,— сообщили в главном управлении ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Конкретная причина смерти в ответе не указывалась. Ранее СМИ писали, что Далекин участвовал в СВО, но был комиссован по состоянию здоровья.
Владимира Далекина, Юрия Шарыпова и Константина Шахта задержали в ноябре 2025 года в рамках расследования убийства супругов Новак в ОАЭ. Октябрьский районный суд Петербурга заключил всех троих под стражу по обвинению в убийстве двух человек, совершенном группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). При избрании меры пресечения Далекин полностью признал вину, Шарыпов — частично, а Шахт отрицал причастность к преступлению.
Следствие в отношении Юрия Шарыпова, признавшего вину частично, завершено, материалы уголовного дела готовятся к передаче в суд, рассказал представитель главка СКР. Расследование в отношении Константина Шахта, который впоследствии признал вину в инкриминируемом ему преступлении, продолжается. Изменение позиции последнего по сравнению с первоначальными заявлениями при аресте публично не разъяснялось. О процессуальном решении по делу умершего Владимира Далекина также пока не сообщалось.
По версии следствия, Роман и Анна Новак, постоянно проживавшие в Дубае, исчезли 2 октября 2025 года. В тот день они собирались встретиться с потенциальными инвесторами в городе Хатта неподалеку от границы с Оманом. Личный водитель доставил супругов на стоянку возле озера, где они пересели в другой автомобиль и направились на переговоры. После этого пара перестала выходить на связь.
Предполагаемые инвесторы оказались вымогателями. Супругов заманили на арендованную виллу, где потребовали у бизнесмена доступ к его криптовалютным активам. По данным следствия, злоумышленники рассчитывали получить крупную сумму, однако криптокошелек господина Новака оказался пустым. После этого обоих убили, тела расчленили и спрятали в пустынной местности.
В ноябре 2025 года российские правоохранители задержали предполагаемых участников преступной группы в Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях. По данным МВД, задержанные помогали организовать преступление, в том числе арендовали помещения и автомобили. Помимо трех основных обвиняемых, в материалах расследования упоминались и другие предполагаемые участники, которым отводились вспомогательные роли. Следователи также взаимодействовали с правоохранительными органами ОАЭ. В декабре стало известно об обнаружении останков супругов в пустыне, в январе 2026 года их доставили в Петербург, а весной перезахоронили на Смоленском кладбище.
Дополнительные обстоятельства подготовки преступления стали известны в мае 2026 года. Тогда Владимир Далекин дал интервью телеканалу «Вести», находясь на допросе в кабинете следователя. Обвиняемый рассказал, что предполагаемые участники убийства трижды приезжали в Дубай для наблюдения за Романом Новаком. Во время первых поездок они выясняли, где живет предприниматель, на каких автомобилях передвигается и какие места посещает. По словам Далекина, за одну такую поездку каждый из трех участников получал по $10 тыс.
Кроме того, второй обвиняемый, бывший сотрудник полиции, Константин Шахт добровольно сообщил правоохранителям о банковской ячейке, в которой находились $500 тыс. наличными. Происхождение этих средств и их возможная связь с вознаграждением за убийство не уточнялись. Личность возможного заказчика преступления также не раскрывалась. Шахт до увольнения из правоохранительных органов работал оперативником УМВД по Выборгскому району Петербурга и впоследствии был осужден за сбыт наркотиков. Владимир Далекин и Юрий Шарыпов ранее участвовали в СВО.
Сам Роман Новак до переезда в ОАЭ неоднократно упоминался в СМИ как фигурант финансовых махинаций. Бизнесмен, прежде носивший фамилии Яворский и Царев, участвовал в создании криптовалютного кошелька Transcrypt, а также развивал фитнес-платформу «Спорт в народ». В ноябре 2020 года Московский районный суд Петербурга признал его виновным в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил шесть лет колонии общего режима. Суд также взыскал с него 7,3 млн рублей ущерба в пользу потерпевших.
После освобождения в 2023 году господин Новак переехал в Дубай, где развивал новый криптовалютный проект Fintopio — приложение для переводов цифровых активов. Telegram-каналы утверждали, что предприниматель привлекал крупных инвесторов, предлагая им приобрести цифровые активы на льготных условиях. Сам Новак также позиционировал себя другом основателя Telegram Павла Дурова.