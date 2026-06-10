В парламенте Грузии заявили о требовании ЕС ввести санкции против России

Евросоюз (ЕС) требует от Грузии ввести антироссийские санкции в обмен на сохранение безвизового режима с ЕС, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Он назвал введение санкций «самоубийством» для Грузии.

Политик считает, что в ЕС используют визы как «политическое оружие». «Если мы убьем и разрушим себя, кто будет ездить без визы в Евросоюз? Пусть объяснят нам. Они просят нас разрушить собственную страну, введя санкции против России, и сблизиться с визовой политикой Евросоюза. Мы не разрушим страну, несмотря на то что Брюссель хочет сделать из визы политическое оружие»,— сказал господин Папуашвили (цитата по ТАСС).

Грузия не присоединялась к санкциям ЕС против России, введенным после 2022 года. В феврале премьер-министр Ираклий Кобахидзе говорил, что представители западных государств «в течение четырех лет кулуарно требовали» ввести ограничения, «а сейчас уже требуют того же открыто». В МИД России заявили, что ЕС вынуждает Грузию прекратить авиаперелеты с Россией.