Популярность профсоюзов в Башкирии увеличилась на 10%
На сегодня Федерация профсоюзов Башкирии объединяет более 439 тыс. человек, являясь самой крупной социально-ориентированной некоммерческой организацией региона. Об этом в интервью «Ъ-Уфа» рассказал председатель федерации Юрий Мельников.
По словам руководителя организации, в 2022 – 2023 годы наблюдалось снижение численности профсоюзов, что совпадало с общероссийским трендом. Переломить ситуацию удалось в 2024 – 2025 годы, когда количество работников, вступивших в профессиональные объединения, увеличилось примерно на 10 тыс. человек. В основном увеличение связано со вступлением в Федерацию профсоюзов Башкирии регионального отделения профсоюза железнодорожных работников.
Как отметил господин Мельников, Башкирия оказалась в числе двух регионов Приволжского федерального округа с увеличением численности профсоюзов.
Подробнее о роли современных профсоюзов и их востребованности среди работников читайте в интервью с Юрием Мельниковым, которое вышло на сайте «Ъ-Уфа».