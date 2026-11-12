Популярность профсоюзов в Башкирии увеличилась на 10%

По словам руководителя организации, в 2022 – 2023 годы наблюдалось снижение численности профсоюзов, что совпадало с общероссийским трендом. Переломить ситуацию удалось в 2024 – 2025 годы, когда количество работников, вступивших в профессиональные объединения, увеличилось примерно на 10 тыс. человек. В основном увеличение связано со вступлением в Федерацию профсоюзов Башкирии регионального отделения профсоюза железнодорожных работников.