«Возникла проблема — помогли»

— Действительно, на рынке труда происходят выраженные изменения. Если раньше была классическая занятость с восьмичасовым рабочим днем и формулой «один работник — один работодатель», то сейчас у работников появляется потребность в гибком формате занятости, а также в модели, предполагающей труд на нескольких работодателей. Все это так или иначе связано с возможными доходами. Возьмем студента, который не сумел поступить на бюджетной основе в вуз. У него возникает потребность в заработке, чтобы погашать часть платы за обучение. Поэтому днем он учится, а вечером работает, например, курьером. Но надо понимать, что новые секторы зачастую являются сквозными. Те же IT-специалисты есть во всех сферах, как бухгалтеры. У нас нет профсоюза бухгалтеров, но бухгалтеры состоят в профсоюзах. При этом мы понимаем, что у работников всегда есть запрос на справедливость. Как и везде, работник всегда будет при возникновении каких-то негативных случаев заинтересован в организации, желательно, бесплатной, которая решала бы его вопросы. Поэтому Федерация профсоюзов, безусловно, будет правильно встречать добровольное решение работников самоорганизоваться в профсоюз.