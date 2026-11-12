«Возникла проблема — помогли»
Председатель Федерации профсоюзов Башкирии Юрий Мельников – о защите прав работников
Федерацию профсоюзов Башкирии возглавил Юрий Мельников. Накануне республиканского Дня профсоюзного работника «Ъ-Уфа» поговорил с ним о роли профсоюзов в современном рынке труда, вовлечении молодежи в защиту прав работников, эффективности социального партнерства и борьбе за достойные условия труда.
О востребованности профсоюзов
– Общемировым трендом является снижение интереса к профсоюзам: старый рабочий класс размывается, появляются новые виды занятости, сказываются и демографические, и социальные факторы. За последние пять лет численность профсоюзов России сократилась на 4%. Эти тенденции затронули Башкирию?
– Федерация профсоюзов – это самая крупная социально-ориентированная некоммерческая организация республики, на сегодня объединяющая более 439 тыс. человек. Однако это статичная цифра, и действительно, важно оценивать динамику.
На самом деле, в 2022 – 2023 году у нас была зеркальная тенденция: как и на федеральном уровне, наблюдалось снижение. Но одна из наших задач – развитие социального партнерства — предполагает в том числе увеличение соглашений разного уровня, а значит, и увеличение количества членов профсоюзов. И за 2024 и 2025 годы профсоюзы республики сумели переломить нисходящий тренд: за эти годы прибыло порядка 10 тыс. человек. В Федерацию профсоюзов вошла территориальная организация профсоюза железнодорожных работников — башкирский филиал Дорпрофжел.
Фактическое увеличение численности составило 2,5%. Среди субъектов Приволжского федерального округа лишь два региона, которые демонстрируют рост, и один из них — Башкирия. И одна из наших задач — сохранить эту положительную тенденцию. Понятно, что это непросто. Есть и глобальные вызовы, и демографическая яма сказывается. Меняется рынок труда, растет текучесть кадров. Но задача профсоюзов остается прежней — представлять и защищать права их членов. Сделать это можно будет тогда, когда члены профсоюзов будут понимать: есть организация, готовая представлять их интересы в различных инстанциях.
— Насколько профсоюзы интересны молодежи до 30–35 лет?
— Молодежное профсоюзное движение — это одно из наиболее приоритетных направлений. Вновь обратимся к демографической ситуации: идет снижение рождаемости, мы находимся в «демографической яме». Но перейдем в предыдущее десятилетие: на 2014–2016 годы пришелся пик рождаемости, когда рождалось порядка 60 тыс. ребятишек. Этим ребятам сейчас по 10–12 лет, но через 10 лет именно они будут играть важную роль в экономике республики, в управлении региона, в управлении организаций. Мы — Федерация профсоюзов — должны обратить очень большое внимание на взаимодействие с этим поколением.
Мы должны будем обращать взгляд на креативную и энергичную молодежь. Профсоюзы должны стать для них инструментом карьерного развития и школой лидерства, в которых они смогут оттачивать свои софт-компетенции. Уже сейчас мы видим отдельные случаи, когда активные ребята ведут достойную общественную работу в профсоюзах.
В начале я привел цифру: 439 тыс. членов профсоюзов. Из них 38,3% — более 168 тыс. в абсолютном значении — это молодежь до 35 лет. В свою очередь, 103 тыс. из них – это ребята, которые обучаются в средних специальных учебных заведениях и в вузах. То есть, даже до трудоустройства они находятся в профсоюзах в рамках молодежного движения. На этом уровне мы формируем у них понимание, для чего нужны профсоюзы. И объясняем, что в случае возникновения неприятных ситуаций – как для учащегося, так и для работника — профсоюз готов помочь совершенно бесплатно.
Еще одна важная цифра: ежегодно членами профсоюзов становятся от 50 тыс. до 53 тыс. человек. Разумеется, кто-то уходит на пенсию, имеет место текучесть кадров. Из этих 50–53 тыс. более 30 тыс. человек – это молодежь.
Мы развиваем молодежное профсоюзное движение через создание молодежных советов. Республиканский молодежный совет возглавляет Азамат Фазуллин. Наша задача — транслировать опыт молодежных советов на уровне федерации, чтобы они были не только в рескомах, а также на территориальном уровне, то есть в муниципалитетах.
В этой среде есть свои ресурсы, свои традиционные акции. Например, ребята из молодежного совета проводят аналоги «Разговоров о важном» в школах. Возможно, мы примем какой-то системный документ, который позволит молодым активистам посещать школы и разговаривать с ребятами о плюсах и гарантиях, которые дают профсоюзы.
Мы стараемся сделать так, чтобы студенты имели максимальные возможности для развития своих профсоюзных организаций. Например, действующие работники организации перечисляют в профсоюзы 1% от дохода, часть средств направляется в реском. В ссузах и вузах, где взносы составляют порядка 100–200 руб. в месяц, в реском ничего не перечисляется. Сборы остаются их ресурсом. Например, можно использовать средства для кассы взаимопомощи. То есть, профсоюзная ячейка обучающихся сама распределяет средства, в том числе, на поддержку студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации.
— Есть заряженная, активная и инициативная молодежь, заинтересованная в профсоюзе как в карьерном трамплине. Но есть ведь и та часть обучающихся ссузов и вузов или молодых работников, которые вступают в профсоюзы, не совсем понимая, для чего это нужно?
— Мы должны уже на входе в профсоюз объяснять, для чего он нужен. Сделать это можно на примере двух организаций: в одной из них нет профсоюза, а в другой он есть. Так вот: вероятность возникновения задолженности по заработной плате в 10–11 раз выше в той организации, где нет профсоюза. Почему? — Потому что профсоюзы участвуют в управлении организацией. Они могут направлять запросы от имени работника или о работнике. У них есть механизм общественного контроля, позволяющий, например, бороться с травматизмом на рабочем месте. В организации, где есть профсоюз, травматизм сведен к минимуму.
То есть, мы хотим, чтобы у молодых людей через реальные дела сложился положительный имидж профсоюза: возникла проблема — помогли.
— Большинство профсоюзов представляют либо крупные отрасли экономики, которые во многом являются наследием советской экономики, либо объединяют работников бюджетной сферы, таких как образование и здравоохранение. Эти отрасли за последние десятилетия не сильно изменились, но появились ведь новые сферы: IT-сектор, платформенная экономика, склады и логистика. Реально ли наладить работу профсоюзов в новых секторах?
— Действительно, на рынке труда происходят выраженные изменения. Если раньше была классическая занятость с восьмичасовым рабочим днем и формулой «один работник — один работодатель», то сейчас у работников появляется потребность в гибком формате занятости, а также в модели, предполагающей труд на нескольких работодателей. Все это так или иначе связано с возможными доходами. Возьмем студента, который не сумел поступить на бюджетной основе в вуз. У него возникает потребность в заработке, чтобы погашать часть платы за обучение. Поэтому днем он учится, а вечером работает, например, курьером. Но надо понимать, что новые секторы зачастую являются сквозными. Те же IT-специалисты есть во всех сферах, как бухгалтеры. У нас нет профсоюза бухгалтеров, но бухгалтеры состоят в профсоюзах. При этом мы понимаем, что у работников всегда есть запрос на справедливость. Как и везде, работник всегда будет при возникновении каких-то негативных случаев заинтересован в организации, желательно, бесплатной, которая решала бы его вопросы. Поэтому Федерация профсоюзов, безусловно, будет правильно встречать добровольное решение работников самоорганизоваться в профсоюз.
Экономический эффект профсоюзов
— Если задача профсоюза — помогать работникам, то не грозит ли это тем, что работники не будут заинтересованы самостоятельно обращаться, организовываться, собирать коллективы, выстраивать горизонтальные связи внутри предприятий, когда можно просто дожидаться помощи от действующей структуры?
— Мы все время говорим, что формула «Профсоюзы – гарантия соблюдения трудовых прав человека» — это не лозунг, а реальное утверждение. Переведем примеры с разницей в травматизме и задолженности по зарплате в денежный эквивалент. В правовую инспекцию Федерации профсоюзов поступило порядка 18 тыс. обращений. Посчитанный нами экономический эффект благодаря участию профсоюзов составил порядка 1 млрд руб.: это либо те средства, которые работники смогли получить в виде недовыплаченной заработной платы и компенсаций, либо сэкономленные ими средства.
Еще раз сравним организации без профсоюза и с ним. У работника возник индивидуальный трудовой спор. Иск в судебную инстанцию стоит 5 тыс. руб. А для члена профсоюза — 0 руб. 0 коп. Апелляционная жалоба — 60 тыс. руб. в первом случае, 0 руб. 0 коп. — во втором. К тому же, работника предприятия с профсоюзом будут сопровождать правовые инспекторы, уполномоченные по охране труда – работники тех же организаций, которые выполняют защитные функции на общественных началах.
Поддержка выражается в осязаемых значениях эффективности: 95% дел, связанных с трудовым конфликтом, заканчивается в пользу работника, когда есть помощь профсоюза.
— В последние годы экономика России столкнулась с «гонкой зарплат» ввиду нехватки кадров. Какие выгоды с этой точки зрения получили профсоюзы? Усилили ли они свои переговорные позиции в трудовых конфликтах?
— То, о чем вы говорите, называется «рынок соискателей», который, в том числе, характеризуется «гонкой зарплат». Для работодателя резко возрастает себестоимость подготовки работника. Но есть и негативная тенденция, которая затрагивает и профсоюзы — это очень высокая текучесть кадров: если нормой является 10–15%, то в отдельных случаях она достигает 40–50%. Человек пришел, поработал, ушел. Был член профсоюза — профсоюз лишился его.
Такую постоянную миграцию кадров можно решить за счет создания привлекательных конкурентных преимуществ. Зарплата — это один из компонентов. В рамках состоявшегося в Уфе Российского энергетического форума проходил круглый стол, посвященный корпоративной социальной ответственности — вкладу работодателей в развитие социальной, экономической и экологической сферы. И в рамках этой модели одной из задач работодателя является создание условий, отличающихся от базовых, которые заложены в законодательстве.
Как сделать так, чтобы уменьшить текучесть, сложился постоянный коллектив, уменьшились расходы на переобучение? – Одним из способов мы предлагаем коллективно-договорное регулирование, то есть составление коллективного договора. В этом документе можно прописать различные опции, которые будут отличаться от базовых условий, прописанных в Трудовом кодексе Российской Федерации. Они будут способствовать динамичному развитию организации благодаря стабильности коллектива.
Таким образом, профсоюз становится не оппозицией работодателю, а его помощником. Работники тоже заинтересованы в стабильном коллективе, им не хочется постоянно переходить на новое рабочее место, заново оформлять трудовые отношения, адаптироваться в новых условиях и выстраивать отношения в трудовом коллективе.
— Под дополнительными опциями имеется в виду то, что находится за пределами оклада и зарплаты?
— Коллективный договор предполагает и опции в отношении заработной платы. У нас на республиканском уровне заключено Соглашение о минимальной заработной плате для работников реального сектора – на 5,7% выше федерального МРОТ.
Кроме того, разработан так называемый «корпоративный демографический стандарт». Он направлен на изменение позиции работодателя по отношению к работникам с семейными обязательствами. Например, одно предприятие в Мелеузе уже ввело выплату 1 млн руб. при рождении ребенка. Это ведь реальная сумма, реальное конкурентное преимущество! Понятно, что все это зависит от экономической и финансовой устойчивости организаций.
Также отмечу, что из более 5,5 тыс. коллективных договоров, действующих в Башкирии, более 4,4 тыс. так или иначе содержали элементы «корпоративного демографического стандарта».
О гарантиях защиты работников
— Сложные экономические условия вынудили правительство Российской Федерации ввести мораторий на надзорные мероприятия, которые касаются, в том числе, и соблюдения трудового законодательства. Например, Гострудинспекция не может провести проверку лишь по обращению сотрудников. Могут ли профсоюзы в таких условиях усилить свою роль в защите работников?
— Контрольная функция профсоюзов как раз и направлена на предупреждение неблагоприятных последствий в виде невыплаты заработной платы или травматизма. У нас есть институт уполномоченных по охране труда — более 7,5 тыс. человек на общественных началах, как я говорил, являющиеся работниками своих организаций. Они имеют право проводить проверки соблюдения правил охраны труда, направлять работодателям представления о нарушениях, обсуждать с ними решение проблем.
Но главное отличие уполномоченных от трудовой инспекции заключается в отсутствии штрафных санкций. Вновь переведем в рубли: по итогам 2025 года устранение нарушений, выявленных уполномоченными, позволило работодателям сэкономить 63 млн руб., которые они заплатили бы в виде штрафов от надзорных ведомств. У работодателей появляется возможность направить эти средства на заработную плату, улучшение условий, создание конкурентных преимуществ на рынке труда, включение дополнительных опций в коллективные договоры.
— Неформальный сектор в Башкирии превышает 20% от числа занятых, то есть – порядка 421 тыс. человек. Насколько это серьезная проблема на взгляд профсоюзов с точки зрения защиты трудовых прав?
— Неформальная занятость — это крайне негативное явление. Теневой сектор, оплачивающий труд работников в конвертах, лишает государство НДФЛ, а значит, муниципалитеты и регион недополучают средства. Работники лишаются отчислений в Социальный фонд, а значит, сталкиваются с проблемами при формировании будущей пенсии. А в случае травматизма не смогут рассчитывать на выплаты из-за отсутствия отчислений в Социальный фонд.
Кроме того, в неформальном секторе, как правило, нет никакой системы управления охраной труда. Безусловно, тат значительно выше риск возникновения травматизма или задолженности по заработной плате.
Для профсоюзов одна из главных задач – выявлять неформальную занятость и формализовать труд работников.
— Появление такого явления, как неформальная занятость, ударило в том числе и по профсоюзам? Возможно ли создать подобие профсоюзов – скажем, инициативную группу или ассоциации — в среде неформальной занятости?
— Если это теневой сектор, то никакой профсоюз там не будет сформирован. Поэтому мы и должны сначала формализовать работников, а в дальнейшем уже формировать сторону работников в виде профсоюза, которая будет представлять их интересы перед работодателем и совместно с ним приводить все процессы в соответствие с трудовым законодательством.
— На посту первого заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии вы в системе взаимоотношений бизнеса, работников и власти представляли государство. Сейчас роль сместилась. Допускается ли в этой системе оппонирование?
— Это все один большой процесс развития социального партнерства, который подразумевает взаимоотношения трех сторон: работники, работодатели и органы власти. Но наша общая задача — согласование позиций для синергетического эффекта: улучшение условий во благо работников и стабильность занятости во благо работодателей. Как первый заместитель министра, я отвечал за вопросы занятости и формирование политики в сфере охраны труда. Так или иначе, работа была направлена на развитие социального партнерства.
Как председатель Федерации профсоюзов я так же заинтересован в развитии этого партнерства. Но моей задачей является поддержка работников. Если мы видим расхождение с законодательством, мы делаем все, чтобы не нарушались права работников. И это тоже часть социального партнерства.
— Какие главные задачи стоят перед Федерацией профсоюзов Башкирии на среднесрочную перспективу?
— Во-первых, развитие социального партнерства. Мы должны увеличивать количество трехсторонних соглашений — как по отраслям, так и по территориям. Безусловно, увеличивая количество членов профсоюза.
Во-вторых, развивать молодежное профсоюзное движение. Мы продолжим проводить аналоги «Разговоров о важном» в школах и создавать молодежные советы.
В-третьих, мы продолжим поддерживать наших ребят, участвующих в специальной военной операции. В том числе ребят, которые возвращаются и трудоустраиваются, а также членов семей тех, кто сейчас находится на передовой.
В-четвертых, развивать программу достойного труда. Основное в ней — создание безопасных условий труда и доведение заработной платы до такого уровня, которая позволит работникам обеспечивать семью. Чтобы была уверенность в завтрашнем дне, возможность самореализации. И чтобы покончить с таким российским явлением, как «работающие бедные».
Затем, нам нужно рассказывать о наших реальных делах. О тех же цифрах — 18 тыс. обращений, 95% эффективности, 1 млрд руб. экономического эффекта. Мы должны об этом говорить на телевидении, радио, соцсетях, в том числе используя таргетированный подход под конкретные сегменты аудитории, чтобы трудовой человек видел, как мы помогаем, как взаимодействуем с работодателями.