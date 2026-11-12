В Воронеже иностранца отправили в СИЗО по обвинению в торговле детьми
Ленинский райсуд Воронежа удовлетворил ходатайство прокурора облцентра и отправил в СИЗО гражданина Молдовы, обвиняемого в торговле детьми группой лиц (п. b-1 ч. 3 ст. 206 УК РФ Республики Молдова, до 20 лет лишения свободы). Мера пресечения будет действовать до 10 января 2027 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По версии правоохранителей Молдовы, в 2015 году обвиняемый вместе с сообщниками применил физическое и психологическое насилие к несовершеннолетней и вовлек ее в занятие проституцией. Он принуждал ребенка оказывать платные сексуальные услуги с января по март 2015-го.
В ходе заседания прокурор указал, что преступление совершено на территории Молдовы и препятствий к выдаче фигуранта правоохранителям республики не установлено. Обвиняемый и его защитник возражали против избрания меры пресечения.
Этой осенью Воронежский облсуд сократил приговоры членам ОПГ, занимавшейся организацией занятия проституцией в облцентре. Главными фигурантами по делу выступили бывший сотрудник МВД Александр Нагорный и его брат Евгений. В 2015–2016 годах они вместе с сообщниками контролировали более 30 притонов и групп, оказывавших платные интимные услуги, а также так называемые «дорожные точки».