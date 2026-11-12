В Воронеже иностранца отправили в СИЗО по обвинению в торговле детьми

По версии правоохранителей Молдовы, в 2015 году обвиняемый вместе с сообщниками применил физическое и психологическое насилие к несовершеннолетней и вовлек ее в занятие проституцией. Он принуждал ребенка оказывать платные сексуальные услуги с января по март 2015-го.