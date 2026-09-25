Воронежский облсуд сократил приговоры бывшим полицейским за сутенерство

Воронежский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы участников организованной преступной группировки (ОПГ), занимавшихся организацией занятия проституцией в облцентре. Приговор Коминтерновского райсуда Воронежа от 30 октября 2024 года оставлен без изменения в части доказанности вины, однако из-за истечения сроков давности окончательное наказание 13-ти осужденным снижено. В отношении троих фигурантов уголовное дело прекращено в связи со смертью. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Источник «Ъ-Черноземье» в судебной системе региона пояснил, что сроки сокращены незначительно. Главным фигурантам — бывшему сотруднику МВД Александру Нагорному и его брату Евгению — наказание снизили не больше чем на год. В 2024 году Коминтерновский райсуд Воронежа назначил им 13 и 12,5 года колонии строгого режима. Тогда же экс-полицейских Игоря Зубрилина и Андрея Елфимова приговорили к 6,5 и 10,5 года колонии строгого режима соответственно. Уточнялось, что один из них скончался до решения суда, другой должен был отправиться на СВО.

Остальным членам ОПГ назначили от 5 до 14 лет колонии строгого или особого режима, а также штрафы до 500 тыс. руб. и ограничение свободы. Доходы от преступной деятельности, изъятые у ряда осужденных, конфискованы. Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о компенсации морального вреда на 400 тыс. руб.

Суд установил, что с сентября 2015 года по сентябрь 2016 года организаторы преступного сообщества Александр Нагорный, его брат Евгений Нагорный, Сергей Ксенофонтов и Максим Карпов, а также активные участники ОПГ создали устойчивую структуру с четкой иерархией, распределением ролей и жесткой дисциплиной. Под контролем сообщества находилось более 30 притонов и групп, оказывавших платные интимные услуги, а также так называемые «дорожные точки». Для подавления воли вовлеченных в проституцию лиц и устранения конкурентов применялись физическое насилие и угрозы, повреждалось чужое имущество.

Дело о сутенерской ОПГ под руководством Александра Нагорного стало продолжением громкого разбирательства в отношении группировки адвоката Алексея Климова, который впоследствии был приговорен к 13 годам лишения свободы. Ключевые фигуранты второго дела были задержаны в августе 2016 года — через год после того, как сотрудники ФСБ пресекли деятельность сообщества Климова.

Александр Нагорный имеет богатое криминальное прошлое: в 2007 году он был осужден на 5,5 года строгого режима по пяти статьям, включая вымогательство и похищение, выбивание признательных показаний. В конце 2011 года освободился условно-досрочно.

Алина Морозова