РБК: японский GlobalSign начал отзывать «цифровые паспорта» российских сайтов

Один из крупнейших в мире центров сертификации, японская компания GlobalSign начала принудительно отзывать SSL-сертификаты российских сайтов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо гендиректора российского юрлица компании «Джи-Эм-О Глобал Сайн Раша» Дмитрия Рыжикова.

SSL-сертификат — это «цифровой паспорт» сайта, который подтверждает его подлинность и обеспечивает безопасное, зашифрованное соединение между браузером пользователя и сервером.

«К нашему глубокому сожалению, текущие жесткие регламенты этого консорциума напрямую подразумевают исполнение международных санкционных ограничений»,— указано в письме господина Рыжикова. По его словам, отзыв сертификатов начался 13 июня и будет проходить поэтапно.

Представитель Минцифры сообщил РБК, что доля GlobalSign в Рунете не превышает 5%. В России с 2021 года работает Национальный удостоверяющий центр Минцифры, пояснил он. «В худшем случае сайты и онлайн-сервисы, у которых они (сертификаты.— "Ъ") отзываются, могут быть недоступны непродолжительное время, пока владельцы получают новые сертификаты»,— отметил собеседник издания.