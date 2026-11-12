Глава администрации Западного округа Свердловской области Язьков ушел в отставку
В отставку отправлен Андрей Язьков, который был главой администрации Западного управленческого округа Свердловской области, сообщили «Ъ-Урал» в департаменте информационной политики региона.
Господин Язьков завершил работу в связи с выходом на пенсию. Исполняющим обязанности главы администрации назначен Дмитрий Верзаков.
В 2026 году начались активные кадровые изменения среди руководителей пяти управленческих округов Свердловской области. Так, глава администрации Южного округа региона Владимир Шауракс в октябре был избран главой Березовского. Глава Восточного округа Николай Клевец ушел в отставку спустя 17 лет работы и избрался в заксобрание Свердловской области IX созыва.