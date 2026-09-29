Глава Восточного округа Николай Клевец ушел в отставку спустя 17 лет работы

Губернатор Свердловской области Денис Паслер освободил Николая Клевца от должности главы администрации Восточного управленческого округа региона, сообщили «Ъ-Урал» в областном департаменте информационной политики. Отставка чиновника связана с его избранием депутатом законодательного собрания Среднего Урала от «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Клевец

Фото: Сайт общественной палаты Свердловской области Николай Клевец

Фото: Сайт общественной палаты Свердловской области

Господин Клевец был утвержден главой администрации Восточного управленческого округа еще в 2009 году первым губернатором региона Эдуардом Росселем. В его задачи входили взаимодействие с органами власти 32 муниципалитетами и координация их работы. Административный центр округа расположен в Ирбите.

Николаю Клевцу 68 лет, он уроженец Гомельской области (Белоруссия). После окончания Свердловского государственного педагогического института в 1978 году работал учителем, затем директором школы в Байкаловском районе. Позже занимал пост первого секретаря Байкаловского райкома ВЛКСМ, первого секретаря райкома КПСС, заместителя председателя, председателя Байкаловского районного Совета народных депутатов. В 1996 году возглавил администрацию Байкаловского района.

Господин Клевец избрался в заксобрание Свердловской области IX созыва в составе Богдановичской территориальной группы партсписка кандидатов «Единой России» по единому округу. Изначально ее возглавляла председатель заксобрания Людмила Бабушкина, которая в том числе победила в Богдановичском одномандатном округе — ее кандидатуру поддержали 40,3 тыс. жителей территории, что стало самым большим результатом среди всех кандидатов в свердловский парламент. Оппоненты госпожи Бабушкиной, пенсионер Владимир Лыжин (КПРФ) и предприниматель Никита Грибков («Справедливая Россия»), набрали всего 9,3 тыс. и 5,1 тыс. голосов соответственно. В связи с этим спикер передала свой второй мандат Николаю Клевцу.

Голосование за кандидатов в заксобрание Свердловской области проходило 18-20 сентября с использованием электронного формата, явка избирателей составила 47,82%. Во всех 25 одномандатных округах победу одержали политики от «Единой России» с результатом от 14,9 тыс. до 40 тыс. голосов. После распределения мандатов между списками кандидатов от пяти партий по единому округу «Единой России» досталось 11 мест (ее кандидатов одобрили 669 137 человек; 42,26%), КПРФ — пять (304 478; 19,23%), «Новым людям» — четыре (226 527; 14,31%), ЛДПР — три (178 806; 11,29%), «Справедливой России» — два (152 795; 9,65%).

По итогам голосования «Единая Россия» увеличила фракцию в новом созыве заксобрания по сравнению с прошлым на три депутата, «Новые люди» — на два, ЛДПР — на одного. Значительной части своих представителей лишились КПРФ и «Справедливая Россия»: количество коммунистов снизилось на четыре, справороссов — на два. По мнению эксперта, оппозиционные партии «не набрали свой минимум» из-за пассивного отношения к избирательной кампании.

Подробнее — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев