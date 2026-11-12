В Коминтерновском районе Воронежа завершили ремонт теплосети после аварии

Завершен ремонт магистрального участка теплосети в Коминтерновском районе Воронежа, где накануне произошел порыв трубопровода на улице 60-летия ВЛКСМ. Сейчас идет заполнение теплотрассы, после чего подачу отопления и горячей воды в дома планируют восстановить в ближайшие часы. Об этом сообщил местный филиал «РИР энерго».