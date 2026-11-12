В Коминтерновском районе Воронежа завершили ремонт теплосети после аварии
Завершен ремонт магистрального участка теплосети в Коминтерновском районе Воронежа, где накануне произошел порыв трубопровода на улице 60-летия ВЛКСМ. Сейчас идет заполнение теплотрассы, после чего подачу отопления и горячей воды в дома планируют восстановить в ближайшие часы. Об этом сообщил местный филиал «РИР энерго».
В компании пояснили, что заполнение системы и восстановление гидравлических режимов проводят постепенно, чтобы избежать перепадов давления, гидроударов и новых повреждений.
Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что из-за аварии без отопления и горячей воды остались 29 многоквартирных домов, два детских сада и две школы. Ограничения затронули улицы Беговая, Хользунова, Лизюкова и бульвар Победы. Отключение началось как минимум вечером 10 ноября.