Верховный суд России оставил в силе приговор умершему алтайскому «авторитету»

Евгений Побегайло вину отрицал. Он утверждал, что в материалах следствия отсутствуют доказательства, подтверждающие наличие у него криминального статуса. По его словам, он не мог занимать высшее положение в преступной иерархии в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья. В 2017 году он получил серьезную черепно-мозговую травму, в результате которой была парализована левая сторона лица, он ослеп на один глаз, оглох на одно ухо. В связи с заболеванием принимал сильнодействующие таблетки, содержащие наркотическое средство, а также героин. В таком состоянии он якобы не мог заниматься делами «общака» и пользоваться авторитетом, приводит его позицию суд.