Верховный суд России оставил в силе приговор умершему алтайскому «авторитету»
Верховный суд (ВС) России оставил без изменения приговор Алтайского краевого суда в отношении криминального авторитета Евгения Побегайло. Как следует из определения ВС, с которым ознакомился «Ъ-Сибирь», осужденный Побегайло скончался 10 марта 2026 года после вступления приговора в законную силу.
В июне 2025 года Алтайский краевой суд признал Евгения Побегайло виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), вымогательстве (ст. 163 УК РФ) и дал 15 лет заключения. От четырех до 11 лет лишения свободы получили трое его помощников. В декабре того же года коллегия Пятого апелляционного суда общей юрисдикции подтвердила законность приговора, отклонив жалобу защиты.
В материалах следствия указывается, что Евгений Побегайло, имеющий с 2014 года статус «положенца», управлял местным криминалитетом, «вел активную антиобщественную и преступную деятельность, направленную на сохранение так называемой воровской среды». Кроме того, в 2021–2023 годах он совместно с тремя своими знакомыми вымогал деньги и имущество у шестерых граждан на сумму свыше 900 тыс. руб.
Евгений Побегайло вину отрицал. Он утверждал, что в материалах следствия отсутствуют доказательства, подтверждающие наличие у него криминального статуса. По его словам, он не мог занимать высшее положение в преступной иерархии в связи с неудовлетворительным состоянием здоровья. В 2017 году он получил серьезную черепно-мозговую травму, в результате которой была парализована левая сторона лица, он ослеп на один глаз, оглох на одно ухо. В связи с заболеванием принимал сильнодействующие таблетки, содержащие наркотическое средство, а также героин. В таком состоянии он якобы не мог заниматься делами «общака» и пользоваться авторитетом, приводит его позицию суд.