На Алтае осудили криминального авторитета и трех его подручных

Алтайский краевой суд вынес приговор криминальному авторитету Евгению Побегайло. За занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) и вымогательство (ст. 163 УК РФ) ему назначили 15 лет заключения с отбыванием первых 5 лет в тюрьме и 10 лет — в колонии особого режима, рассказали в прокуратуре региона. Трое подручных авторитета получили от 4 до 11 лет лишения свободы.

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В материалах следствия указывается, что Евгений Побегайло, имеющий с 2014 года статус «положенца», управлял местным криминалитетом, «вел активную антиобщественную и преступную деятельность, направленную на сохранение так называемой воровской среды». Кроме того, в 2021–2023 годах он совместно с тремя своими знакомыми вымогал деньги и имущество у шестерых граждан на сумму свыше 900 тыс. руб. Уголовное дело расследовалось ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Летом прошлого года тот же суд приговорил к 15 годам лишения свободы другого криминального авторитета Сергея Юрченко по прозвищу Хохол. По версии следствия, он разрешал конфликты между осужденными, организовывал и контролировал сбор денежных средств в «общак», пропагандировал идеи криминальной субкультуры. По данным силовиков, Хохол являлся ставленником алтайского вора в законе Нурухмана Мамырова (Мутай), который единолично властвовал в криминальном мире региона почти четверть века. Летом 2013 года Мамыров скончался от цирроза печени в одной из колоний Удмуртии.

Илья Николаев