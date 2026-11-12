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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Северо-Запад

Полковник, погибший при взрыве в Шушарах, находился в машине один

Полковник, погибший при взрыве автомобиля утром 12 ноября на Колпинском шоссе в Шушарах, находился в машине один. Пассажирское сиденье было пустым, уточняет «Фонтанка». Ранее сообщалось, что вместе с военнослужащим мог находиться его родственник.
По данным издания, камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина вышел из дома, сел в автомобиль и начал выезжать со двора. В этот момент сработало взрывное устройство. Полковник погиб на месте.
Сам момент взрыва также попал на видео. Место происшествия оцеплено, там работают сотрудники спецслужб. Правоохранители ищут человека, который может быть причастен к установке самодельного взрывного устройства.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор