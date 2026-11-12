В Красноярске завершено расследование дела банды Ярослава Малиновского
Завершено расследование дела банды, возглавляемой жителем Красноярска Ярославом Малиновским. Перед судом предстанут девять участников криминальной организации, которым вменяется в вину ст. 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом, участие в нем), ст. 162 УК РФ (разбой), ст. 163 УК РФ (вымогательство), ст. 213 УК РФ (хулиганство), ст. 243 УК РФ (повреждение объекта археологического наследия), рассказали в региональном управлении Следственного комитета России. Сам Ярослав Малиновский объявлен в международный розыск.
По версии следствия, в период с января 2014-го по май 2018 года Ярослав Малиновский совместно с обвиняемыми создал в Красноярске криминальную организацию, которая специализировалась на разбойных нападениях и вымогательствах. Руководил он ею дистанционно через интернет-мессенджеры.
В материалах дела указывается, что в мае 2018 года житель Красноярска по требованию злоумышленников оформил нотариальную доверенность на имя Ярослава Малиновского о передаче недвижимости на общую сумму более 19 млн руб. В январе 2020 года участники банды напали на руководителей коммерческой фирмы и похитили 1 млн руб. В декабре 2021 года подручные Малиновского требовали у другого потерпевшего несколько квартир общей стоимостью 32 млн руб. В 2021 году при строительстве пляжно-развлекательного комплекса на острове Татышев обвиняемые разрушили и уничтожили археологический объект на площади более 10 тыс. кв. м, причинив ущерб на сумму более 126 млн руб.
В 2023 году по делу были проведены задержания. Ярославу Малиновскому суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.