В Красноярске завершено расследование дела банды Ярослава Малиновского

В материалах дела указывается, что в мае 2018 года житель Красноярска по требованию злоумышленников оформил нотариальную доверенность на имя Ярослава Малиновского о передаче недвижимости на общую сумму более 19 млн руб. В январе 2020 года участники банды напали на руководителей коммерческой фирмы и похитили 1 млн руб. В декабре 2021 года подручные Малиновского требовали у другого потерпевшего несколько квартир общей стоимостью 32 млн руб. В 2021 году при строительстве пляжно-развлекательного комплекса на острове Татышев обвиняемые разрушили и уничтожили археологический объект на площади более 10 тыс. кв. м, причинив ущерб на сумму более 126 млн руб.