Руководителя преступного сообщества заочно арестовали в Красноярске

Центральным районным судом Красноярска заочно избрана мера пресечения в отношении 34-летнего местного жителя Ярослава Малиновского. Его подозревают в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и вымогательстве в особо крупном размере (ст. 163 УК РФ). Он объявлен в межгосударственный розыск.

По данным следствия, в 2018 году фигурант дела создал преступное сообщество, в состав которой входило более 50 человек. При этом Ярослав Малиновский являлся его единственным руководителем. Функции главы сообщества он осуществлял через интернет-мессенджеры – давал указания об общем сборе, совершении тяжких преступлений, соблюдении мер конспирации, координировал действия участников, считают правоохранители.

С 2019 по 2023 годы участники преступного сообщества совершили в Красноярске ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе групповое разбойное нападение на предпринимателя с хищением у него 1 млн руб., вымогательство 35 млн руб. у другого бизнесмена, поджог автомобилей с целью вымогательства денежных средств и другие преступления.

В отношении членов преступного сообщества возбуждено уголовное дело по факту участия в ОПС (ст. 210 УК РФ). Задержаны десять человек, девять заключены под стражу.

Также в мае 2023 года суд заключил под стражу 36-летнюю заместителя генерального директора ООО «Крастехспец», контроль за деятельностью которого осуществляет Ярослав Малиновский, сообщает прокуратура Красноярского края. По его указанию компания приняла участие в конкурсе на строительство пляжного комплекса на острове Татышев и выиграла его. При выполнении работ организация повредила объект археологического наследия «Красноярск. Поселение Остров Татышев-2», причинив ущерб в сумме более 79 млн руб., говорится в сообщении прокуратуры.

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Лолита Белова