Рассылка уведомлений о штрафах обойдется новосибирскому бюджету в 695 млн рублей

«Сумма заложена уже с учетом работы сайта “Госуслуг”. По почтовым расходам организация “Почта России” определена единым оператором на всю Россию. Она устанавливает свои расценки, на которые, к сожалению, мы никак не можем повлиять. С учетом расценок на 2027 год заложена именно такая цифра с учетом прогнозного поступления количества административных протоколов… Мы оплачиваем их (“Почта России”.— «Ъ») работу по рассылке уведомлений»,— пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.