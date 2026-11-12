Рассылка уведомлений о штрафах обойдется новосибирскому бюджету в 695 млн рублей
Оформление и рассылка почтовых отправлений об уплате штрафов за нарушение правил дорожного движения обойдутся казне Новосибирской области в 2027 году в 695 млн руб. Размер расходов по этой статье был назван в ходе публичных слушаний по проекту бюджета региона на будущий год и плановый период 2028 и 2029 годов.
Слушания прошли в Законодательном собрании Новосибирской области 11 ноября. В обоснованности подобных трат при работающем сервисе «Госуслуг» усомнился депутат областного парламента Станислав Лысенко (КПРФ).
«Сумма заложена уже с учетом работы сайта “Госуслуг”. По почтовым расходам организация “Почта России” определена единым оператором на всю Россию. Она устанавливает свои расценки, на которые, к сожалению, мы никак не можем повлиять. С учетом расценок на 2027 год заложена именно такая цифра с учетом прогнозного поступления количества административных протоколов… Мы оплачиваем их (“Почта России”.— «Ъ») работу по рассылке уведомлений»,— пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Как писал «Ъ-Сибирь», правительство региона внесло в Заксобрание проект бюджета на 2027 год с дефицитом в размере почти 45 млрд руб.