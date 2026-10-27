Стабильность в дефиците

Для роста поступлений в казну правительство области предпримет ряд мер. Например, внесет изменения в практику предоставления компаниям инвестиционного налогового вычета (ИНВ), следует из основных направлений бюджетной и налоговой политики Новосибирской области на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Этот документ правительство также утвердило в конце прошлой недели. Право на ИНВ предполагается предоставлять только тем компаниям, которые реализуют инвестпроект, включенный в государственный реестр инвестпроектов региона. Кроме того, они должны заключить с областными властями соглашение с обязательством «по достижению целевого значения показателя бюджетной эффективности… больше единицы».