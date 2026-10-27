Стабильность в дефиците
Расходы превысят доходы новосибирского бюджета 2027 года на 45 млрд рублей
Правительство Новосибирской области внесло в Законодательное собрание региона проект бюджета на 2027 год. Он сверстан с дефицитом в размере почти 45 млрд руб. Примерно такое же превышение расходов над доходами зафиксировано в ходе исполнения бюджета 2026 года к началу последней недели октября.
Новосибирский кабмин в конце прошлой недели утвердил проект бюджета региона на 2027 год и плановый период 2028—2029 годов. Документ уже внесен в областное Законодательное собрание, сообщил 26 октября на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова вице-премьер — министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.
Согласно проекту бюджета, власти Новосибирской области рассчитывают на то, что казна региона получит в следующем году доходы в размере 306,5 млрд руб. Это на 3,7% меньше, чем ожидаемый результат 2026 года. Расходы определены в объеме 351,48 млрд руб. Таким образом, дефицит по итогам будущего года ожидается на отметке 45 млрд руб.
Из общей суммы доходов 115,53 млрд руб. должен принести налог на доходы физических лиц. 88,37 млрд руб. ожидается от налога на прибыль организаций, 37,3 млрд руб. — от поступлений акцизов.
Для роста поступлений в казну правительство области предпримет ряд мер. Например, внесет изменения в практику предоставления компаниям инвестиционного налогового вычета (ИНВ), следует из основных направлений бюджетной и налоговой политики Новосибирской области на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов. Этот документ правительство также утвердило в конце прошлой недели. Право на ИНВ предполагается предоставлять только тем компаниям, которые реализуют инвестпроект, включенный в государственный реестр инвестпроектов региона. Кроме того, они должны заключить с областными властями соглашение с обязательством «по достижению целевого значения показателя бюджетной эффективности… больше единицы».
«При расчете прогноза доходов была учтена оценка поступлений в доходную часть областного бюджета Новосибирской области в 2026 году»,— говорится в пояснительной записке к проекту бюджета. Как писал «Ъ-Сибирь», областной бюджет на 2026 год был утвержден в первоначальном варианте в конце 2025-го. Тогда его доходы утвердили в размере 324,86 млрд руб., расходы — 369,15 млрд руб., дефицит — 44,29 млрд руб., или 12% от расходов. После апрельской корректировки параметры несколько изменились. Согласно действующей версии документа, доходы по итогам года запланированы в размере 326,8 млрд руб., расходы — 373,25 млрд руб. Таким образом, дефицит вырос до 46,45 млрд руб.
По данным новосибирского минфина, в текущем году к началу этой недели областной бюджет получил 234 млрд руб. доходов, из которых 213 млрд руб. пришлось на собственные доходы. План выполнен на 71%. Расходы достигли 278 млрд руб.
«Бюджет на текущий момент формируется и исполняется с дефицитом 44 млрд руб., то есть мы подходим к годовой планке»,— заметил на совещании господин Голубенко. Впрочем, добавил он, к концу месяца ситуация несколько улучшится, поскольку «с 28 октября по сроку уплаты основных налогов мы ожидаем получить порядка 26 млрд руб., потому что идут сильные платежи по итогам квартальных перерасчетов».
Партийные фракции Заксобрания приступили к изучению проекта бюджета. «Мы видим, что в бюджете по-прежнему сохраняются главные социальные обязательства, предусмотрены средства на 34 региональных проекта, поддержку семей, завершение долгостроев и софинансирование нацпроектов. Это мы поддерживаем. Вместе с тем видим большие риски в росте долговой нагрузки. К концу 2027 года она может превысить 200 млрд руб. Долг может составить 50% от текущих доходов. Значит, мы сами лишаем себя ресурсов для дальнейшего развития»,— отметила, например, руководитель фракции «Новых людей» Дарья Карасева.
К настоящему времени проекты бюджетов на 2027 год подготовлены более чем в половине регионов Сибирского федерального округа. Так, в Красноярском крае запланирован дефицит в размере 59,7 млрд руб., в Иркутской области — 26,3 млрд руб., в Алтайском крае — 10,4 млрд руб., в Республике Хакасия — 6,99 млрд руб., в Республике Алтай — 0,77 млрд руб. Только в бюджете Томской области предусматривается превышение доходов над расходами на 12,41 млрд руб.
Напомним, в ночь на 1 октября федеральное правительство внесло в Госдуму РФ проект бюджета на 2027 год. Он предполагает доходы в объеме 43,3 трлн руб., расходы — 48,7 трлн руб., дефицит — 5,4 трлн руб., или 2,2% ВВП.