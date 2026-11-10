В IIHF надеются на добровольный отказ сборной России от участия в ЧМ по хоккею
Глава Шведского хоккейного союза и член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Андерс Ларссон выразил надежду, что сборная России решит пропустить предстоящие чемпионаты мира среди взрослых и среди игроков не старше 20 лет. Его слова приводит финская газета Iltalehti.
30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские команды к турнирам под эгидой организации. В федерации выразили разочарование решением инстанции, однако обязались исполнить постановление. Сборные Швеции, Финляндии, Чехии, Норвегии, Латвии и Дании отказались играть в матчах против команды России.
На вопрос, допускает ли господин Ларссон отказ российских команд от участия, он ответил, что «не исключает ни одного варианта». «Важно, чтобы мы попытались найти разные способы двигаться дальше. Конечно, было бы желательно, чтобы они не участвовали»,— отметил член совета IIHF. По его словам, он «не знает, что заставило бы россиян сняться».
В IIHF считают, что возвращение российских команд сопряжено со значительными организационными и спортивными трудностями, включая «визовые и въездные требования, меры безопасности и логистические ограничения». Ранее стало известно, что на молодежном чемпионате мира сборная России должна занять место норвежцев. При этом вопрос участия национальной команды еще не решен.
Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Канаде. Первенство среди взрослых команд состоится с 14 по 30 мая 2027 года в Германии.