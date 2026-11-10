В IIHF надеются на добровольный отказ сборной России от участия в ЧМ по хоккею

На вопрос, допускает ли господин Ларссон отказ российских команд от участия, он ответил, что «не исключает ни одного варианта». «Важно, чтобы мы попытались найти разные способы двигаться дальше. Конечно, было бы желательно, чтобы они не участвовали»,— отметил член совета IIHF. По его словам, он «не знает, что заставило бы россиян сняться».