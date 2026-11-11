В Екатеринбурге согласовали площадку под фабрику микрочипов в Новокольцовском
В Екатеринбурге утвердили проект межевания территории для строительства второй очереди промышленного технопарка «Космос», в составе которого будет фабрика микрочипов «Карат». Документ подписал врио главы Екатеринбурга Рустам Галямов, сообщили в городской администрации.
Межевание охватывает квартал в границах улиц Олимпийской (условной), 100-летия Уральского университета, ЭКСПО-бульвара и Универсиады.
Главным объектом второй очереди технопарка станет фабрика твердотельной СВЧ-электроники. Проект ее строительства уже получил положительное заключение государственной экспертизы Свердловской области, отметили в мэрии. Планируется, что площадь здания превысит 15 тыс. кв. м. На фабрике установят российское оборудование, которое позволит организовать полный цикл производства микрочипов на основе отечественных технологий.
Напомним, что проектированием и строительством здания фабрики микрочипов «Карат» займется компания «АконсТранс». Компания должна завершить строительные работы до конца 2027 года по условиям контракта.
Ранее «Ъ-Урал» писал, что правительство Свердловской области планирует вложить более 2,6 млрд руб. в развитие промышленных технопарков в 2027–2029 годах. В частности, в 2028 году 2,36 млрд руб. регион направит на приобретение акций АО «Управляющая компания "Экосистемы «Космос»"» (23,6 млн акций номиналом 100 руб.). Средства пойдут на строительство промышленного технопарка «Космос» I и II очередей, а также на погашение основного долга и процентов по кредиту.