В Екатеринбурге согласовали площадку под фабрику микрочипов в Новокольцовском

Главным объектом второй очереди технопарка станет фабрика твердотельной СВЧ-электроники. Проект ее строительства уже получил положительное заключение государственной экспертизы Свердловской области, отметили в мэрии. Планируется, что площадь здания превысит 15 тыс. кв. м. На фабрике установят российское оборудование, которое позволит организовать полный цикл производства микрочипов на основе отечественных технологий.