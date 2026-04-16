Строительством фабрики микрочипов «Карат» на Урале займется «АконсТранс»

Компания «АконсТранс» будет заниматься проектированием и строительством здания фабрики микрочипов «Карат» в Екатеринбурге, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер. Подрядчик был определен в конкурсном порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Компания должна завершить строительные работы до конца 2027 года по условиям контракта. «После создания и запуска фабрики "Карат" сформируется кластер, который в перспективе значительно усилит возможности российской электронной промышленности»,— сказал губернатор.

Фабрику площадью 17 тыс. кв. м по производству микрочипов «Карат» планируют построить на территории второй очереди технопарка «Космос». На предприятии планируется выпускать микросхемы для оборонной и гражданской электроники, мощность должна составить до 2 тыс. пластин в год. В частности, на фабрике собираются запустить производство пластин с кристаллами СВЧ для микрочипов по индивидуальному дизайну заказчиков.

Построить фабрику планировали в 2026 году, но позднее срок сдачи объекта перенесли на 2027 год из-за неготовности генерального партнера к реализации проекта на тот момент. Генпартнером выступает Уральское проектно-конструкторское бюро (УПКБ) «Деталь». К началу февраля «Космос» не мог найти подрядчика для строительства фабрики: комиссия отклонила заявку единственного участника ООО «Индастриал Констракшн» из-за несоответствия требованиям. Начальная цена договора составляла 2,37 млрд руб.

Ирина Пичурина