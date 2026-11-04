Свердловская область вложит 2,6 млрд руб. в промышленные технопарки до 2029 года
Правительство Свердловской области утвердило программу управления госсобственностью и приватизации на 2027–2029 годы. В промышленные технопарки планируется вложить более 2,6 млрд руб.
В 2028 году 2,36 млрд руб. регион направит на приобретение акций АО «Управляющая компания "Экосистемы «Космос»"» (23,6 млн акций номиналом 100 руб.). Средства пойдут на строительство промышленного технопарка «Космос» I и II очередей, а также на погашение основного долга и процентов по кредиту.
В 2027 году 301,5 млн руб. планируется вложить в реконструцию инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина» на территориях Верхнесалдинского и Сысертского округов, а также Екатеринбурга. Эти средства будут оформлены как приобретение 315,7 тыс. акций номиналом 955 руб.
В 2029 году в госсобственность региона безвозмездно поступят 13,09 млн акций АО «Уральский выставочный центр» номиналом 619 руб. за бумагу. Передавать их будет АО «Корпорация развития Среднего Урала» (КРСУ). Общая номинальная стоимость пакета оценивается в 8,1 млрд руб.
При этом регион полностью отказывается от приватизации крупных активов. Доходы от продажи имущества в 2027 году запланированы на уровне 3,26 млн руб., в 2028–2029 годах — по 3,03 млн руб.
Эти деньги поступят от выкупа арендуемых помещений субъектами малого и среднего бизнеса. Создание, реорганизация или ликвидация ГУПов и акционерных обществ в ближайшие три года не планируются.
Доходы областного бюджета от использования госимущества (аренда, продажа земли, рекламные конструкции) запланированы в размере 698,8 млн руб. в 2027 году, 712,8 млн руб. в 2028-м и 712,1 млн руб. в 2029-м. Кроме того, ГУП «СО “Газовые сети”» будет ежегодно перечислять в бюджет 50% прибыли, остающейся после уплаты налогов и спецнадбавок к тарифам на транспортировку газа.