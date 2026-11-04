Свердловская область вложит 2,6 млрд руб. в промышленные технопарки до 2029 года

Доходы областного бюджета от использования госимущества (аренда, продажа земли, рекламные конструкции) запланированы в размере 698,8 млн руб. в 2027 году, 712,8 млн руб. в 2028-м и 712,1 млн руб. в 2029-м. Кроме того, ГУП «СО “Газовые сети”» будет ежегодно перечислять в бюджет 50% прибыли, остающейся после уплаты налогов и спецнадбавок к тарифам на транспортировку газа.