Прочь от НДС

Малый бизнес ищет способы снизить вырастающую с 2026 года налоговую нагрузку. Снижение порога годового дохода, при превышении которого возникает обязанность платить НДС, подстегнуло интерес МСП к экспериментальному налоговому режиму — автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН). Этот способ налогообложения изменения практически не затронули, что дает возможность бизнесу с годовым доходом 20–60 млн руб. по-прежнему не платить НДС. Впрочем, АУСН подойдет далеко не всем предпринимателям из-за существующих ограничений его применения.

Предстоящее расширение числа плательщиков НДС за счет части малого бизнеса подстегнуло его интерес к автоматизированной упрощенной системе налогообложения. Напомним, с 1 января снижается порог годового дохода, при превышении которого у пользователей «обычной» упрощенной системы налогообложения (УСН) возникает обязанность платить НДС. Сейчас это 60 млн руб., будет — втрое ниже, 20 млн руб. В 2027-м порог опустят до 15 млн, в 2028-м — до 10 млн руб.

При этом такое ужесточение не коснется режима автоматизированной УСН — для его пользователей верхняя планка доходов остается прежней.

АУСН, поясним, сейчас применяется в порядке эксперимента, который продлится до конца 2027 года. Это льготный режим для микробизнеса (до пяти работников), освобождающий от подачи основной отчетности, а также от уплаты страховых взносов и некоторых налогов, включая НДС. Главная особенность АУСН — ФНС сама начисляет налоги на основе данных контрольно-кассовой техники и операций по счетам (отсюда и название). При этом режим предусматривает ряд ограничений: стоимость основных средств не может быть выше 150 млн руб., работники должны получать выплаты только безналичным способом через банк, счета можно открывать только в уполномоченных банках (сейчас их 16).

Также у «автоупрощенцев» не должно быть филиалов, а перечень видов их деятельности ограничен (например, не разрешено использование АУСН изготовителями ювелирных изделий, частнопрактикующими нотариусами и адвокатами). По сравнению с обычной «упрощенкой» ставки единого налога выше — 8% от доходов или 20% с доходов за вычетом расходов (против 6% и 15%).

Как сообщили “Ъ” в ФНС, сейчас этот режим применяют 42,2 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей. На начало 2025 года таковых было 22,7 тыс.— таким образом, их число выросло почти вдвое. «Положительную динамику также дало расширение территории эксперимента»,— отмечают в службе. Сейчас режим действует в 67 регионах, при этом несколько присоединились за последние три месяца. С января их число вырастет до 84. Ранее в ФНС отмечали, что со следующего года на АУСН планируют перейти еще 30 тыс. предпринимателей. При этом возможно расширение рамок режима. Как отмечал начальник управления оперативного контроля ФНС Владимир Мальцев, служба видит перспективы по части увеличения разрешенного количества сотрудников.

Впрочем, сейчас, по данным аналитиков, интерес к АУСН растет и из-за НДС. Точнее — из-за возможности избежать обязанности его уплаты.

По данным «Т-Бизнеса», в октябре рост числа регистраций бизнеса на АУСН заметно вырос — на 48% по сравнению с сентябрем, в ноябре количество регистраций также было на повышенном октябрьском уровне. В ФНС, впрочем, возможную связь такого роста с налоговыми изменениями комментировать не стали.

По словам руководителя нефинансовых сервисов «Т-Бизнеса» Анастасии Яннаевой, интерес к режиму растет благодаря тому, что налоговая реформа практически не изменила условия АУСН. Эксперт отмечает, что ранее в этом году значительный прирост был действительно обусловлен региональным расширением, теперь же виден «выраженный тренд регистрации бизнеса сразу на АУСН». В декабре—январе, полагает Анастасия Яннаева, ожидается всплеск переходов действующего бизнеса на АУСН.

Такой тренд наблюдают и в бизнес-сообществе. По словам исполнительного директора «Опоры России» Андрея Шубина, динамика действительно присутствует и напрямую связана с налоговыми изменениями — предприниматели ищут возможности снижения налоговой нагрузки. Однако возможности и целесообразность такого перехода, добавляет он, индивидуальны и зависят от бизнес-стратегии, в том числе из-за ограничений по виду деятельности и количеству работников, которые нужно учитывать.

Глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук отмечает, что происходящее выглядит логичным — бизнес обычно заранее пытается реагировать на изменения. «Снижение лимита на УСН до 20 млн руб. в следующем году увеличит долю плательщиков НДС среди "упрощенцев" в несколько раз, что и стимулирует поиск альтернатив»,— говорит она. Переход на АУСН, действительно, может помочь части малого бизнеса избежать НДС, отмечает Евгения Мемрук, но только при соблюдении всех условий режима — эта возможность достаточно узкая и подойдет не всем.

