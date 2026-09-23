Генерал вернулся домой заключенным

Суд смягчил меры пресечения экс-сотрудникам ГУ МВД по Московской области, обвиняемым в хищении служебного топлива и его перепродаже компании «Евротранс». Из СИЗО под домашний арест вышли бывшие замначальника областного главка по тылу генерал-майор Сергей Мальков и руководители ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обслуживания» (ЦХиСО) ГУ МВД Московской области. Параллельно следствие вменило им в вину новые обвинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Мальков

Фото: Администрация городского округа Солнечногорск Московской области Сергей Мальков

Фото: Администрация городского округа Солнечногорск Московской области

Рассмотрение жалобы на арест обвиняемого в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) генерал-майора проводила апелляционная инстанция Мосгорсуда 23 сентября. Во время заседания прокурор попросил провести заседание в закрытом режиме, так как в материалах бывшего полицейского содержатся сведения о гособоронзаказе, однако судья отклонил ходатайство.

Следователь попросил приобщить к делу рапорты сотрудников о причастности Сергея Малькова к другим преступлениям, а также о возбуждении против него 22 сентября еще двух уголовных дел. Их подробности следствие не раскрыло. По некоторым данным, речь идет в том числе о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК).

Адвокат Сергей Гуров аргументировал жалобу на арест состоянием здоровья его подзащитного.

По словам юриста, обвиняемому требуется постоянный медицинский надзор, который невозможно организовать в СИЗО. При этом 66-летнему генералу Малькову уже вызывали скорую помощь, пока он находился под арестом. О каком заболевании экс-полицейского идет речь, адвокат сообщить отказался, сославшись на врачебную тайну. По данным СМИ, генерал-майор страдает сахарным диабетом и гипертонией.

Кроме того, господин Гуров обратил внимание на то, что подзащитный более 40 лет прослужил в органах внутренних дел и имеет множество наград, в том числе ордена Александра Невского и Почета.

В итоге судья постановила перевести Сергея Малькова под домашний арест до 5 ноября. Фигуранту запретили покидать место жительства без разрешения следователя, пользоваться любыми средствами связи и общаться с кем-либо, помимо родственников.

Позже аналогичное решение вынесли в отношении двух других обвиняемых — бывшего начальника ЦХиСО ГУ МВД по Подмосковью полковника Алексея Суярова и экс-главы одного из отделов центра подполковника Анны Левиной. Им также ограничили передвижение и использование средств связи.

После заседания Сергей Гуров в разговоре с “Ъ” заявил, что остался доволен решением Мосгорсуда.

Комментируя два новых дела, он отметил, что их пока не приобщили к основному расследованию и он не успел с ними ознакомиться. В то же время, отметил защитник, по делу о растрате 21 сентября назначили проведение экспертиз, в том числе бухгалтерской и комплексной финансово-экономической.

О задержании Сергея Малькова, Алексея Суярова и Анны Левиной официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила 7 сентября. Как считает следствие, тыловики похищали топливо для полицейских автомобилей и поставляли его компании «Евротранс». Последняя владеет сетью из почти 60 частных АЗС «Трасса» и восполняла за счет служебного бензина свой собственный топливный дефицит. При этом небольшие объемы ведомственного топлива поставлялись «Евротрансу» еще весной 2026 года, а с июня поставки увеличились на фоне ударов украинских БПЛА по НПЗ и хранилищам. В результате нехватка топлива образовалась уже у самих сотрудников МВД, которые в ряде случаев не могли даже заправить свои патрульные автомобили. Ущерб по делу оценили в 600 млн руб.

По словам госпожи Волк, после вскрытых хищений офицеров МВД уволили со службы и задержали. Вместе с тем фигурантами по делу стали проходить и топ-менеджеры «Евротранса», в числе которых председатель совета директоров Игорь Мартышов, гендиректор компании Олег Алексеенков и его заместители — Сергей Алексеенков и Николай Дорошенко. При этом дело Олега Алексеенкова объединили с делами об особо крупном мошенничестве и краже (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 158 УК) средств банка «Ак Барс».

16 сентября также стало известно о задержании по делу еще одного тыловика подмосковной полиции. На этот раз арестовали нового руководителя ЦХиСО Московской области полковника Геннадия Пешкова, сменившего Алексея Суярова. На своей должности он успел пробыть лишь шесть дней и изначально проходил как свидетель. В частности, на его показания опирался следователь, ходатайствуя об аресте полицейских 7 сентября. Однако позже следствие выяснило, что полковник Пешков и сам участвовал в махинациях.

Никита Черненко