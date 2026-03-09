Гладко было на бумаге
Бывших топ-менеджеров «Роснано» обвиняют в искажении финансовой отчетности
Как стало известно “Ъ”, МВД завершило расследование уголовного дела трех бывших топ-менеджеров «Роснано». Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, фигуранты в отчетной документации долги корпорации перед банками выдавали за ее активы. В результате из казны пришлось потратить 43 млрд руб., чтобы закрыть образовавшиеся финансовые дыры. Вины никто из бывших управленцев не признает.
Бывший заместитель председателя правления УК «Роснано» Борис Подольский
Фото: Сергей Петров / фотохост-агентство ТАСС
Бывшие заместитель руководителя ООО «УК "Роснано"» — исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, после того как следственный департамент МВД предъявил им обвинение в окончательной редакции.
Следствие было проведено довольно быстро и уложилось в отведенный для таких дел — о тяжких преступлениях — годичный срок. Фигуранты, напомним, были задержаны 30 января 2025 года. Тогда же с санкции Мещанского суда они были помещены под стражу. Им было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).
«Объем дела 97 томов, и я думаю, понадобится еще время для того, чтобы с ними ознакомиться»,— уточнил “Ъ” адвокат господина Подольского Андрей Гривцов.
На протяжении следственных действий обвиняемые и их защита неоднократно обжаловали решения судов о продлении сроков содержания в СИЗО.
В частности, они указывали, что сбор доказательств по делу следствием был завершен еще в середине декабря прошлого года, сами они не являются субъектами преступления, занимали должности в органах управления коммерческих организаций, не намерены скрываться, занимают «активную жизненную позицию, занимаются благотворительностью, имеют устойчивые социальные связи» и т. д. Однако суды эти доводы не впечатляли. Последний раз решение о продлении ареста вступило в силу в феврале.
Как ранее сообщал “Ъ”, инициатором возбуждения уголовного дела стал новый топ-менеджмент «Роснано», сменивший в конце 2020 года команду Анатолия Чубайса. До этого по итогам аудита уже было возбуждено несколько уголовных дел по фактам особо крупных мошенничеств либо растрат (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). В самой корпорации утверждали, что во время проверки финансово-хозяйственной деятельности компании были установлены факты вывода средств в офшоры под видом «покупки сомнительных технологий у аффилированных компаний по завышенной стоимости и продажи долей госкомпании по заниженной стоимости».
Именно для того, чтобы скрывать хищения, считают правоохранители, и искажалась отчетная финансовая документация. В частности, многомиллиардные долги перед банками, гарантами по которым являлось государство, выдавались за активы. Таким же образом придавалась видимость успешных убыточным проектам.
В общей сложности в 2022–2024 годах государством на спасение «Роснано» от банкротства, в том числе из-за махинаций с отчетностью, было выделено свыше 43 млрд руб.
По версии следователей МВД, разработчиками схемы фальсификации отчетности являлись Артур Галстян и Марина Касенкова. С внесенными в документы коррективами они знакомили Бориса Подольского.
По некоторым данным, во время первых допросов после задержания фигуранты не отрицали, что вносили изменения в финансовую отчетность, но утверждали, что ничего противозаконного в этом не было. Впрочем, как сообщил “Ъ” адвокат Гривцов, после завершения расследования с обвинением все фигуранты оказались не согласны, хотя само оно не поменялось в ходе расследования.
Господин Гривцов также отметил, что его подзащитный после более чем года уголовного преследования находится в «нормальном» состоянии. «Если так можно оценить состояние человека, длительное время безосновательно, на мой взгляд, содержащегося под стражей. Он человек сильный, поэтому все тяготы заключения претерпевает достойно»,— рассказал о Борисе Подольском защитник. Он также сообщил, что какого-либо давления на него не оказывалось.
Адвокат настаивает, что в истории, которая легла в основу уголовного дела, нет самого преступления, а господин Подольский в ней «человек глубоко случайный и привлекается только за то, что когда-то работал в "Роснано"».
После ухода из «Роснано» Борис Подольский недолго проработал в одной из частных компаний, уйдя из которой, оставался до ареста безработным. Его бывший коллега Галстян на момент задержания числился финансовым директором в дочерней компании «Ростеха», а госпожа Касенкова осталась в корпорации, но уже в должности начальника одного из отделов.
Несколько бывших топ-менеджеров «Роснано» являются фигурантами уголовных дел. В частности, сейчас в Гагаринском райсуде Москвы слушается уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении бывшего генерального директора компании «Пластик Лоджик» Бориса Галкина. Эта «дочка» «Роснано» должна была производить презентованные еще в 2011 году гибкие школьные планшеты. Как сообщали в Генпрокуратуре, уехавшие за границу бывшие зампредправления «Роснано» Юрий Удальцов и инвестиционный директор инвестиционного дивизиона корпорации Николай Тычинин вместе с господином Галкиными и неустановленными сообщниками, по версии следствия, «под видом реализации проекта "Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения" похитили более 6,6 млрд руб. путем перечисления группе иностранных компаний Plastic Logic». При этом, как уточняли в надзорном ведомстве, они «не имели намерения построить технологические цепочки и обеспечить развитие новых производств в сфере нанотехнологий на территории РФ».