Гладко было на бумаге

Как стало известно “Ъ”, МВД завершило расследование уголовного дела трех бывших топ-менеджеров «Роснано». Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, фигуранты в отчетной документации долги корпорации перед банками выдавали за ее активы. В результате из казны пришлось потратить 43 млрд руб., чтобы закрыть образовавшиеся финансовые дыры. Вины никто из бывших управленцев не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель председателя правления УК «Роснано» Борис Подольский

Фото: Сергей Петров / фотохост-агентство ТАСС Бывший заместитель председателя правления УК «Роснано» Борис Подольский

Фото: Сергей Петров / фотохост-агентство ТАСС

Бывшие заместитель руководителя ООО «УК "Роснано"» — исполнительный директор Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, после того как следственный департамент МВД предъявил им обвинение в окончательной редакции.

Следствие было проведено довольно быстро и уложилось в отведенный для таких дел — о тяжких преступлениях — годичный срок. Фигуранты, напомним, были задержаны 30 января 2025 года. Тогда же с санкции Мещанского суда они были помещены под стражу. Им было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

«Объем дела 97 томов, и я думаю, понадобится еще время для того, чтобы с ними ознакомиться»,— уточнил “Ъ” адвокат господина Подольского Андрей Гривцов.

На протяжении следственных действий обвиняемые и их защита неоднократно обжаловали решения судов о продлении сроков содержания в СИЗО.

В частности, они указывали, что сбор доказательств по делу следствием был завершен еще в середине декабря прошлого года, сами они не являются субъектами преступления, занимали должности в органах управления коммерческих организаций, не намерены скрываться, занимают «активную жизненную позицию, занимаются благотворительностью, имеют устойчивые социальные связи» и т. д. Однако суды эти доводы не впечатляли. Последний раз решение о продлении ареста вступило в силу в феврале.

Как ранее сообщал “Ъ”, инициатором возбуждения уголовного дела стал новый топ-менеджмент «Роснано», сменивший в конце 2020 года команду Анатолия Чубайса. До этого по итогам аудита уже было возбуждено несколько уголовных дел по фактам особо крупных мошенничеств либо растрат (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). В самой корпорации утверждали, что во время проверки финансово-хозяйственной деятельности компании были установлены факты вывода средств в офшоры под видом «покупки сомнительных технологий у аффилированных компаний по завышенной стоимости и продажи долей госкомпании по заниженной стоимости».

Именно для того, чтобы скрывать хищения, считают правоохранители, и искажалась отчетная финансовая документация. В частности, многомиллиардные долги перед банками, гарантами по которым являлось государство, выдавались за активы. Таким же образом придавалась видимость успешных убыточным проектам.

В общей сложности в 2022–2024 годах государством на спасение «Роснано» от банкротства, в том числе из-за махинаций с отчетностью, было выделено свыше 43 млрд руб.

По версии следователей МВД, разработчиками схемы фальсификации отчетности являлись Артур Галстян и Марина Касенкова. С внесенными в документы коррективами они знакомили Бориса Подольского.

По некоторым данным, во время первых допросов после задержания фигуранты не отрицали, что вносили изменения в финансовую отчетность, но утверждали, что ничего противозаконного в этом не было. Впрочем, как сообщил “Ъ” адвокат Гривцов, после завершения расследования с обвинением все фигуранты оказались не согласны, хотя само оно не поменялось в ходе расследования.

Господин Гривцов также отметил, что его подзащитный после более чем года уголовного преследования находится в «нормальном» состоянии. «Если так можно оценить состояние человека, длительное время безосновательно, на мой взгляд, содержащегося под стражей. Он человек сильный, поэтому все тяготы заключения претерпевает достойно»,— рассказал о Борисе Подольском защитник. Он также сообщил, что какого-либо давления на него не оказывалось.

Адвокат настаивает, что в истории, которая легла в основу уголовного дела, нет самого преступления, а господин Подольский в ней «человек глубоко случайный и привлекается только за то, что когда-то работал в "Роснано"».

После ухода из «Роснано» Борис Подольский недолго проработал в одной из частных компаний, уйдя из которой, оставался до ареста безработным. Его бывший коллега Галстян на момент задержания числился финансовым директором в дочерней компании «Ростеха», а госпожа Касенкова осталась в корпорации, но уже в должности начальника одного из отделов.

Несколько бывших топ-менеджеров «Роснано» являются фигурантами уголовных дел. В частности, сейчас в Гагаринском райсуде Москвы слушается уголовное дело об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в отношении бывшего генерального директора компании «Пластик Лоджик» Бориса Галкина. Эта «дочка» «Роснано» должна была производить презентованные еще в 2011 году гибкие школьные планшеты. Как сообщали в Генпрокуратуре, уехавшие за границу бывшие зампредправления «Роснано» Юрий Удальцов и инвестиционный директор инвестиционного дивизиона корпорации Николай Тычинин вместе с господином Галкиными и неустановленными сообщниками, по версии следствия, «под видом реализации проекта "Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения" похитили более 6,6 млрд руб. путем перечисления группе иностранных компаний Plastic Logic». При этом, как уточняли в надзорном ведомстве, они «не имели намерения построить технологические цепочки и обеспечить развитие новых производств в сфере нанотехнологий на территории РФ».

Сергей Сергеев