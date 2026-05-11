«Планшет Чубайса» проверят заочно

Как стало известно “Ъ”, в Москве начался заочный процесс по делу находящегося в международном розыске экс-заместителя председателя правления «Роснано» Юрия Удальцова. Он обвиняется в многомиллиардных хищениях при создании так называемого планшета Чубайса — гибкого гаджета для российских школьников, так и не запущенного в серию. Сейчас под следствием и судом находится целый ряд других бывших топ-менеджеров госкорпорации.

Юрий Удальцов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Юрий Удальцов

В Гагаринском райсуде столицы на днях началось слушание по существу уголовного дела 64-летнего Юрия Удальцова, бывшего зампредправления госкорпорации «Роснано». Ему инкриминируется особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Процесс проходит в заочном режиме, поскольку Юрий Удальцов под предлогом служебной командировки уехал за границу еще в 2015 году и больше в Россию не возвращался. Уголовное дело в отношении него следственный департамент МВД возбудил ровно три года назад, заочное обвинение бывшему топ-менеджеру предъявили в марте 2025 года, а в июне того же года Мещанский суд Москвы заочно его арестовал.

Как рассказывал ранее “Ъ”, расследование махинаций в «Роснано» было инициировано в 2022 году пришедшим на смену Анатолию Чубайсу (возглавлял корпорацию с 2008 по 2020 год, ни в одном из расследуемых уголовных дел никакого процессуального статуса не имеет) новым топ-менеджментом, который обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить деятельность корпорации в период с 2010 по 2020 год. В «Роснано» ущерб от проектов прежнего руководства компании оценивали в разные суммы, называлась и цифра более 200 млрд руб.

Во время этой ревизии и всплыла история с планшетами. В ее эпицентре оказалась «дочка» «Роснано» — компания «Пластик Лоджик». Она была создана в 2010 году для реализации совместного с ирландской Plastic Logic проекта по строительству завода по производству гибких дисплеев в Зеленограде.

«Дочка» госкорпорации должна была запустить в производство презентованный еще в 2011 году высшему руководству страны гибкий планшет для школьников Plastic Logic100, который получил неофициальное название «планшет Чубайса». Проект так и не был реализован: «способный заменить весь комплект учебников по всем дисциплинам» гаджет в серию не вышел, а завод по его производству в Зеленограде так и не был построен.

По версии следствия, в растрате 6,7 млрд руб., выделенных на реализацию этой программы, помимо Юрия Удальцова участвовали бывший инвестдиректор инвестиционного дивизиона «Роснано» Николай Тычинин (находится в международном розыске) и гендиректор «Пластик Лоджик» Борис Галкин, который был арестован Мещанским судом в июне 2024 года. В материалах дела говорится, что деньги были похищены фигурантами в период с декабря 2011 по март 2021 года «под видом реализации проекта "Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения" путем перечисления группе иностранных компаний Plastic Logic». При этом, считает следствие, обвиняемые «не имели намерения построить технологические цепочки и обеспечить развитие новых производств в сфере нанотехнологий на территории РФ».

Из троих фигурантов этого расследования один уже осужден: 26 апреля 2026 года Гагаринский суд столицы приговорил так и не признавшего своей вины Бориса Галкина к девяти годам лишения свободы.

В том же Гагаринском суде неделю назад начался судебный процесс еще над тремя бывшими топ-менеджерами «Роснано», обвиняемыми в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Причем дело в отношении бывших заместителя руководителя—исполнительного директора компании Бориса Подольского, управляющего директора по финансам Артура Галстяна и директора по методологии учета, налогообложению и отчетности Марины Касенковой напрямую связано с делом Юрия Удальцова и его сообщников. По версии следствия, последним обвиняемые Подольский, Галстян и Касенкова помогали скрывать хищения путем искажения финансовой отчетности. В частности, многомиллиардные долги перед банками, гарантом по которым являлось государство, выдавались в документах за активы. Таким же образом придавалась видимость успешных убыточным проектам. В общей сложности в 2022–2024 годах государством на спасение «Роснано» от банкротства, в том числе из-за махинаций с отчетностью, было выделено свыше 43 млрд руб.

Олег Рубникович