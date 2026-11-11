«ТНС энерго Воронеж» взыскало с КБХА 41,6 млн за майскую электроэнергию
Арбитражный суд Воронежской области удовлетворил иск ПАО «ТНС энерго Воронеж» (входит в «Группа компаний "ТНС энерго"») к местному АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» госкорпорации «Роскосмос»). Это следует из данных картотеки арбитражных дел.
С КБХА взыскана задолженность за электроэнергию, поставленную в мае этого года, в размере 41,6 млн руб., а также пени за просрочку — 2,3 млн руб. Речь идет о договоре энергоснабжения от 14 августа 2025 года, заключенном на срок до 31 августа 2030-го.
В мае истец поставил ракетно-космическому предприятию 4,7 млн кВт·ч электроэнергии на эту сумму, но оплату не получил. В бюро признали требования в полном объеме.
Это не первый судебный процесс между «ТНС энерго Воронеж» и КБХА. Только за текущий год энергетики подали к оборонному предприятию не менее пяти исков. В конце августа суд частично удовлетворил требования истца о взыскании долгов за декабрь 2025-го — февраль 2026 года: тогда с КБХА было решено взыскать 228 млн руб. при изначально заявленных 231,5 млн руб. В ходе того разбирательства ответчик также признал часть основного долга и добился сокращения пени.