«ТНС энерго Воронеж» взыскало с КБХА 41,6 млн за майскую электроэнергию

С КБХА взыскана задолженность за электроэнергию, поставленную в мае этого года, в размере 41,6 млн руб., а также пени за просрочку — 2,3 млн руб. Речь идет о договоре энергоснабжения от 14 августа 2025 года, заключенном на срок до 31 августа 2030-го.