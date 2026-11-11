В Самаре оставлен под стражей третий фигурант дела о поставке фальсификата на авианосец

По версии следствия, в 2023 — 2024 годах Денис Котов непосредственно давал распоряжения о закупке и последующей перепродаже низкокачественных китайских подшипников на ПАО «Пролетарский завод». При этом он знал, что продукция предназначается для аэрофинишера (тормозной системы, обеспечивающей посадку самолета на палубу ТАКР «Адмирал Кузнецов») и что контрафакт мог привести к аварии при посадке самолетов на палубу.