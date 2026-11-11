В Самаре оставлен под стражей третий фигурант дела о поставке фальсификата на авианосец
Китайский контрафакт от СПЗ-4 мог привести к аварии при посадке самолетов на боевой корабль
Арест генерального директора ООО «СПЗ-4» Дениса Котова продлен до 11 января 2027 года. Решение по ходатайству следствия принял Самарский районный суд, ранее оставивший под стражей коммерческого директора предприятия Юрия Журбу и директора по развитию Виталия Злобина.
По версии следствия, в 2023 — 2024 годах Денис Котов непосредственно давал распоряжения о закупке и последующей перепродаже низкокачественных китайских подшипников на ПАО «Пролетарский завод». При этом он знал, что продукция предназначается для аэрофинишера (тормозной системы, обеспечивающей посадку самолета на палубу ТАКР «Адмирал Кузнецов») и что контрафакт мог привести к аварии при посадке самолетов на палубу.
На момент заключения контракта не было известно о том, что модернизация крейсера заморожена. Ущерб по этому эпизоду составил 306 млн рублей.
Денис Котов, Виталий Злобин и Юрий Журба были задержаны и арестованы в мае 2026 года по обвинению в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа в составе организованной группы, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201.1 УК РФ). Также им вменили мошенничество группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, от действий обвиняемых пострадали несколько предприятий ОПК. По данным «Ъ-Волга», общая сумма ущерба может превысить 1 млрд руб.