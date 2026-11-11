В Самаре продлен арест коммерческого директора СПЗ-4, поставлявшего фальсификат на нужды ВПК
Следствие установило, что он лично встречался с продавцами китайского фальсификата для его последующей перепродажи в рамках гособоронзаказа.
Самарский районный суд в среду, 11 ноября, продлил меру пресечения коммерческому директору ООО «СПЗ-4» Юрию Журбе. Топ-менеджер, обвиняемый в поставках контрафактных подшипников по гособоронзаказу, останется под стражей до 11 января 2027 года. Ходатайство следствия удовлетворено. Аналогичное решение было принято во вторник, 10 ноября, в отношении директора по развитию ООО «СПЗ-4» Виталия Злобина.
По данным «Ъ-Волга», господин Журба вместе с гендиректором предприятия Денисом Котовым и Виталием Злобиным входит в состав бенефициаров «СПЗ-4» через ООО «Подшипникэксперт», которому принадлежат 100% долей предприятия. Фигурантам вменяют злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа в составе организованной группы, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201.1 УК РФ), и мошенничество группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, ключевую роль в схеме играл именно коммерческий директор: он лично встречался с продавцами китайского фальсификата, договариваясь о последующей перепродаже товара в рамках гособоронзаказа. Легализованные подшипники поставлялись на предприятия ОПК под видом собственной продукции «СПЗ-4».
Одним из получателей стал ПАО «Пролетарский завод»: в 2023–2024 годах туда отправили партию, предназначенную для аэрофинишера — тормозной системы, обеспечивающей посадку самолета на палубу ТАКР «Адмирал Кузнецов». Ущерб по этому эпизоду следствие оценивает в 306 млн рублей.
В судебном заседании Юрий Журба отрицал свое отношение к закупкам подшипников или сырья для их производства. Также он заявил, что не вел никаких переговоров ни с поставщиками, ни с потребителями китайского фальсификата из числа предприятий.
Однако это противоречит данным, имеющимся в распоряжении следствия: он не только участвовал в переговорах с поставщиками контрафактных подшипников для нужд гособоронзаказа, но и ездил в командировки на предприятия ВПК, куда впоследствии перепродавался контрафакт.
Кроме того, Юрий Журба заявил, что его коллеги Денис Котов и Виталий Злобин являются добропорядочными гражданами.