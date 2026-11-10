В Самаре суд оставил под стражей топ-менеджера фирмы, поставлявшей контрафакт для ОПК

Следствие установило, что в 2023–2024 гг. под видом подшипников собственного производства обвиняемые поставили по гособоронзаказу (ГОЗ) на ПАО «Пролетарский завод» фальсификат из Китая. Продукция предназначалась для установки на аэрофинишер (тормозная система при посадке самолета на палубу) ТАКР «Адмирал Кузнецов». Сумма причиненного ущерба составила 306 млн руб. Также от действий руководства ООО «СПЗ-4» могли пострадать другие предприятия ОПК, при этом сумма ущерба может составить более 1 млрд руб.