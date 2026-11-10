В Самаре суд оставил под стражей топ-менеджера фирмы, поставлявшей контрафакт для ОПК
Обвиняемый вместе с двумя сообщниками продавал на «оборонку» подшипники из КНР под видом продукции собственного производства
Продлен арест директора по развитию ООО «СПЗ-4» Виталия Злобина. Он будет содержаться под стражей до 11 января 2027 года. Решение принял Самарский районный суд во вторник, 10 ноября.
Виталий Злобин входит в группу собственников ООО «СПЗ-4» вместе с генеральным директором предприятия Денисом Котовым и коммерческим директором организации Юрием Журбой. Всем троим инкриминируются злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа в составе организованной группы, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201.1 УК РФ), и мошенничество группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Следствие установило, что в 2023–2024 гг. под видом подшипников собственного производства обвиняемые поставили по гособоронзаказу (ГОЗ) на ПАО «Пролетарский завод» фальсификат из Китая. Продукция предназначалась для установки на аэрофинишер (тормозная система при посадке самолета на палубу) ТАКР «Адмирал Кузнецов». Сумма причиненного ущерба составила 306 млн руб. Также от действий руководства ООО «СПЗ-4» могли пострадать другие предприятия ОПК, при этом сумма ущерба может составить более 1 млрд руб.
Силовики выяснили, что ООО «СПЗ-4» легализовало низкокачественный контрафакт из КНР, а затем перепродавало его на предприятия ВПК по гособоронзаказу. При этом наценки на некоторые типы подшипников от СПЗ-4 могли доходить до 1500–1800% от начальной цены.