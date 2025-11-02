«Ленфильм» прокомментировал сообщения о «полуголой вечеринке» в своем павильоне

В «Ленфильме» прокомментировали сообщения СМИ, согласно которым один из павильонов киностудии сдали в аренду для неформального молодежного мероприятия. Сайт 78.ru утверждал, что там «устроили рейв-вечеринку».

«Молодые люди танцуют в коротких топах, а кто-то обходится без верхней одежды», — писало издание. Редакция направила запрос на «Ленфильм» с просьбой прокомментировать «полуголые тусовки, совмещенные с модным показом».

Киностудия ответила изданию, что мероприятия для молодежной аудитории отличаются от деловых событий, однако правила безопасности едины для всех. В павильоне проверяли документы, охрана не допускала внутрь людей в состоянии опьянения либо в неподобающем виде. «Ленфильм» надеется, что за время вечеринки «участники мероприятия смогли познакомиться с культурными проектами, организатором которых является киностудия».

«Например, с выставкой «Русский Гамлет» ... вызвавшей не меньший интерес в медиапространстве», — подчеркнула студия в своем ответе журналистам.