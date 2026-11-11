My.Games объявил о выкупе компании менеджментом у акционера Александра Чачавы

О соглашении компания сообщила на своем сайте 11 ноября. Сумму сделки топ-менеджмента My.Games и Александра Чачавы стороны не раскрыли, но отметили, что продажа будет завершена до конца 2026 года. После завершения сделки My.Games продолжит работать под своим брендом и под руководством прежних руководителей, сохраняя отношения с клиентами, партнерами и сотрудниками, сказано на сайте компании. “Ъ” направил запрос Александру Чачаве.