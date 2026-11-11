My.Games объявил о выкупе компании менеджментом у акционера Александра Чачавы
О соглашении компания сообщила на своем сайте 11 ноября. Сумму сделки топ-менеджмента My.Games и Александра Чачавы стороны не раскрыли, но отметили, что продажа будет завершена до конца 2026 года. После завершения сделки My.Games продолжит работать под своим брендом и под руководством прежних руководителей, сохраняя отношения с клиентами, партнерами и сотрудниками, сказано на сайте компании. “Ъ” направил запрос Александру Чачаве.
«Выкуп My.Games менеджментом можно рассматривать как логичное продолжение трансформации компании после смены собственника в 2022 году»,— рассуждает руководитель проектов компании Strategy Partners Артем Суворов. Подобная структура позволяет сохранить управленческую преемственность. Для Александра Чачавы продажа может быть способом перераспределить капитал в пользу других проектов, считает он.